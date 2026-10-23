Caro Carburanti, Eni proroga il tetto ai prezzi fino a fine anno: quanto costeranno benzina e diesel

Eni estende il price cap sui carburanti fino alla fine dell’anno. La compagnia energetica ha deciso di prolungare la misura che prevede un tetto ai prezzi di benzina e gasolio, confermando la volontà di mantenerla anche nei prossimi mesi. La decisione arriva dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Claudio Descalzi ed è stata precisata da un portavoce dell’azienda, che ha chiarito sia la durata della misura sia le condizioni che potranno determinarne eventuali modifiche.

“Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno – dice un portavoce dell’azienda dopo le dichiarazione dell’ad, Claudio Descalzi – Per quando riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina (come annunciato a inizio ottobre), monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo”.