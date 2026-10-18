Caro carburanti, distributore accusato di speculazione sui social: “nessuna irregolarità”, la Guardia di Finanza dà esito negativo ai controlli

La Direzione della stazione di servizio “La Preferita dei F.lli Lucà S.r.l.” ha dato incarico all’avv. Emanuela Russo di smentire categoricamente le accuse di speculazione sui prezzi dei carburanti diffuse negli ultimi giorni attraverso pagine e profili social. Le ricostruzioni circolate in rete non rispecchiano la realtà dei fatti e hanno generato dubbi e polemiche sull’operato dell’attività. Gli aumenti registrati negli ultimi giorni, precisa la società, sono stati determinati dall’incremento dei costi applicati dalla distribuzione. Gli adeguamenti si sono resi necessari in conseguenza delle improvvise e ripetute variazioni dei prezzi di approvvigionamento e non sono riconducibili a iniziative speculative né a condotte finalizzate a trarre indebito vantaggio dalla situazione di difficoltà.

A conferma della correttezza dell’operato, il controllo effettuato dal personale della Guardia di Finanza ha avuto esito negativo, senza rilevare irregolarità (si allega stralcio del verbale). Un riscontro che la società considera importante per chiarire la propria posizione e ribadire la liceità della condotta tenuta. La Direzione sottolinea inoltre che, in un momento di grande emergenza per il territorio, la società ha scelto di acquistare il prodotto a un prezzo maggiorato proprio al fine di garantire la continuità del servizio a favore degli automobilisti.

“La Preferita dei F.lli Lucà S.r.l.” ritiene inaccettabile che affermazioni e ricostruzioni diffuse sui social possano compromettere la reputazione di un’attività imprenditoriale e di chi quotidianamente ne garantisce il funzionamento, soprattutto quando rischiano di alimentare nell’opinione pubblica una rappresentazione non corrispondente ai fatti. Per tale ragione, tutto il materiale reperito sulle piattaforme social, comprese pubblicazioni e dichiarazioni ritenute lesive dell’immagine dell’attività, è stato trasmesso ai legali di fiducia, affinché valutino le iniziative più opportune nelle sedi competenti e nel rispetto della normativa vigente.

La società conferma la propria disponibilità a operare con trasparenza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, riservandosi ogni ulteriore azione necessaria a proteggere il buon nome dell’attività e a tutelare i propri diritti e interessi. La Direzione ringrazia pubblicamente quanti hanno espresso fiducia e stima per il servizio offerto alla collettività in un momento delicato.