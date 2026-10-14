Caro carburanti, Brutto: “da Regione Calabria risposte concrete per chi produce e lavora”

“In una fase in cui il caro carburanti mette a dura prova imprese e lavoratori, la Calabria sceglie di sostenere concretamente chi produce, investe e contribuisce ogni giorno alla crescita del nostro territorio. I 15 milioni di euro destinati all’agricoltura e all’autotrasporto rappresentano una risposta importante alle difficoltà del sistema produttivo, resa possibile grazie alle risorse individuate nell’ultimo assestamento di bilancio“. È quanto dichiara Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando il via libera della Giunta regionale ai criteri per l’erogazione di 15 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e dell’autotrasporto, con 5 milioni destinati all’agricoltura e 10 milioni al trasporto merci su strada.

“Il lavoro portato avanti in Consiglio regionale, anche in occasione dell’ultimo assestamento di bilancio, ha consentito di individuare risorse da destinare a interventi concreti per le imprese e per le categorie maggiormente esposte all’aumento dei costi energetici. In questo contesto si inserisce anche il confronto sviluppato in Consiglio sul tema del referendum: riteniamo che le scelte istituzionali e di bilancio debbano essere orientate alla responsabilità nell’impiego delle risorse pubbliche e alla capacità di dare risposte alle priorità dei calabresi. È grazie ad una attenta azione sulle disponibilità finanziarie che possiamo sostenere misure concrete, come quelle rivolte al comparto agricolo e all’autotrasporto, e puntare a portare il costo del gasolio agricolo al di sotto di un euro al litro“.

Brutto sottolinea inoltre il lavoro svolto dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse, evidenziando il contributo degli assessori Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro.

“La definizione dei criteri rappresenta un passaggio fondamentale per trasformare le risorse stanziate in misure effettivamente accessibili alle imprese. In Giunta, gli assessori Calabrese e Montuoro hanno contribuito in modo essenziale per dare attuazione agli interventi, con un’attenzione particolare alle esigenze del mondo produttivo. In particolare Calabrese per deleghe e competenza, ha contribuito a individuare le esigenze del sistema economico e a sostenere un percorso orientato alla tutela delle imprese, degli investimenti e dell’occupazione. Il sostegno all’agricoltura e all’autotrasporto si inserisce in una strategia più ampia, che deve mettere le aziende nelle condizioni di affrontare le difficoltà congiunturali e continuare a investire in Calabria.

Le risorse disponibili e i criteri individuati devono tradursi in aiuti concreti, assegnati sulla base delle spese effettivamente sostenute e di parametri chiari e oggettivi. Parliamo di comparti strategici per l’economia regionale, la cui tenuta incide direttamente sull’occupazione, sulle filiere produttive e sulla competitività del territorio. Come Fratelli d’Italia – conclude Brutto – riteniamo che il confronto istituzionale e il lavoro sul bilancio debbano produrre risultati misurabili per cittadini e imprese. L’ultimo assestamento ha rappresentato un’occasione per reperire risorse da destinare alle emergenze del sistema produttivo. Ora, è importante che gli interventi diventino rapidamente operativi, offrendo un sostegno concreto a chi lavora, produce ricchezza e contribuisce al futuro della Calabria. Inoltre, diventa strategico programmare analizzando il contesto, per poter anticipare le esigenze anche in un contesto ad elevata volatilità“.