Caro carburante, Tir bloccano l’accesso all’A2 a Vibo Valentia: lunghe code, interviene il Questore

Autotrasportatori e agricoltori fermano il traffico per circa due ore allo svincolo di Sant'Onofrio. Centinaia di metri di coda, poi l'intervento del Questore sblocca la circolazione. La protesta prosegue con un presidio ai margini della carreggiata

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Decine di autotrasportatori provenienti da varie zone della provincia e anche agricoltori hanno bloccato la circolazione sulla strada che conduce allo svincolo autostradale della A2 di Sant’Onofrio-Vibo Valentia. Il blocco è durato un paio d’ore fino all’arrivo del questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti e del suo vice Antonio Catalano che hanno dissuaso i manifestanti dal proseguire con lo stop al traffico delle vetture che hanno formato una coda lunga centinaia di metri. Il questore ha invitato i manifestanti a parcheggiare i mezzi ai bordi della carreggiata. In questo modo la circolazione veicolare ha potuto riprendere. Non ci sono stati momenti di tensione. Alcuni autotrasportati hanno manifestato contrarietà ma la situazione è stata tranquilla anche per la presenza di un cordone di sicurezza formato da polizia, carabinieri e guardia di finanza.

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