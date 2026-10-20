Caro carburante, in Calabria protesta dei tir senza tregua: presidi sulla SS18, si rischia la proroga dello sciopero

Riprende la mobilitazione contro il caro carburante sul Tirreno cosentino, da Tortora a Fuscaldo. Studenti, cittadini e rappresentanti politici locali al fianco di autotrasportatori e agricoltori. Attesa per l’incontro con il ministro Salvini: senza risposte concrete, la protesta potrebbe proseguire. La protesta dei tir in Calabria non si ferma. Anche questa mattina, martedì 20 ottobre, sono ripresi i presidi lungo la Strada Statale 18, nel tratto del Tirreno cosentino, dove autotrasportatori e agricoltori continuano a mobilitarsi contro il caro carburante. Una situazione che mantiene alta l’attenzione sulla viabilità e sulle conseguenze economiche dell’aumento dei costi di trasporto e produzione, mentre cresce l’attesa per il confronto tra il Governo e i rappresentanti delle categorie interessate.

La giornata di oggi potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro della mobilitazione: a Milano è infatti previsto un tavolo tecnico con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal quale i manifestanti attendono risposte e interventi concreti. In assenza di misure ritenute soddisfacenti, la protesta potrebbe essere prorogata.

Protesta tir sulla SS18: presidi da Tortora a Fuscaldo

La mobilitazione interessa diversi centri del litorale tirrenico della provincia di Cosenza. In particolare, i presidi sono ripresi a Tortora, Santa Maria del Cedro, Acquappesa-Guardia Piemontese e Fuscaldo, località nelle quali autotrasportatori e agricoltori stanno portando avanti le proprie rivendicazioni. Al centro della protesta c’è il prezzo dei carburanti, il cui aumento pesa sui bilanci delle imprese di trasporto e sulle attività agricole. Due settori strettamente collegati all’economia del territorio, che chiedono provvedimenti capaci di ridurre i costi e garantire maggiore sostenibilità alle attività produttive. La presenza dei manifestanti lungo la SS18 Tirrena Inferiore mantiene alta l’attenzione anche sulle condizioni della circolazione, in un’area attraversata quotidianamente da automobilisti, lavoratori e mezzi commerciali.

Studenti, cittadini e politica locale al fianco degli autotrasportatori

Uno degli elementi che caratterizzano la giornata è la partecipazione della società civile. Nei centri interessati dalla protesta, infatti, non sono presenti soltanto gli operatori direttamente coinvolti nella mobilitazione. Studenti, cittadini ed esponenti della politica locale stanno affollando i presidi per esprimere solidarietà agli autotrasportatori e agli agricoltori. La partecipazione di queste componenti del territorio testimonia come la questione del caro gasolio sia avvertita anche al di fuori delle categorie professionali direttamente interessate. Il costo dei carburanti, infatti, non riguarda esclusivamente chi lavora nel settore dei trasporti: può incidere anche sulle spese di distribuzione dei prodotti, sull’attività delle aziende agricole e, più in generale, sui costi sostenuti lungo la filiera commerciale.

Incontro tra Salvini e autotrasportatori: giornata decisiva a Milano

L’attenzione è ora rivolta al tavolo tecnico in programma oggi a Milano, che vedrà il confronto tra i rappresentanti delle categorie e il ministro Matteo Salvini. Dall’incontro sono attese misure per mitigare il costo dei carburanti e forme di sostegno più generali destinate ai settori coinvolti nella protesta. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante perché dal suo esito potrebbero dipendere le prossime decisioni degli autotrasportatori e degli agricoltori mobilitati lungo la costa tirrenica calabrese. Le richieste riguardano non soltanto la necessità di alleggerire il peso immediato dei rincari, ma anche l’individuazione di interventi che possano sostenere le attività economiche maggiormente esposte all’aumento dei costi.

Sciopero dei tir in Calabria, possibile proroga se non arrivano risposte

Il principale interrogativo riguarda adesso la durata della protesta degli autotrasportatori. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’eventuale assenza di risultati concreti dal confronto con il Governo potrebbe portare a una proroga della mobilitazione. Una possibilità che mantiene alta la preoccupazione per gli effetti dei presidi sulla circolazione e sulle attività economiche del territorio. Al momento, tuttavia, non è stata annunciata alcuna proroga ufficiale: ogni decisione dipenderà anche dall’esito dell’incontro ministeriale.

Calabria, ore di attesa per il futuro della protesta contro il caro carburante

La giornata di martedì 20 ottobre si presenta dunque come un momento cruciale per la vertenza degli autotrasportatori e degli agricoltori calabresi. Da una parte proseguono i presidi sulla Statale 18, sostenuti anche da cittadini e studenti; dall’altra cresce l’attesa per capire se il confronto istituzionale riuscirà a individuare una soluzione alle richieste delle categorie. La questione centrale resta quella del caro carburante, diventato il simbolo delle difficoltà affrontate dai lavoratori del trasporto e dell’agricoltura. Le prossime ore saranno determinanti per capire se arriveranno le misure richieste dai manifestanti oppure se la Calabria dovrà fare i conti con nuovi giorni di protesta lungo le principali arterie stradali.

Studenti protestano a Cosenza, con loro autotrasportatori e agricoltori

La protesta studentesca sta paralizzando la città di Cosenza dove i giovani sono scesi in piazza per contestare i tagli all’istruzione e il costo ritenuto esorbitante dei libri di testo. Alla mobilitazione partecipano rappresentanze degli istituti “Brutium”, “Valentini” e “Da Vinci”, insieme a numerosi studenti giunti individualmente da altri plessi del territorio. Nel corso della manifestazione ai ragazzi si sta unendo una rappresentanza di autotrasportatori e agricoltori presenti sul territorio, nell’intento di unificare le vertenze per attirare con maggiore forza l’attenzione delle istituzioni sulle criticità del settore e sul caro vita. Nonostante brevi momenti di tensione dovuti all’esuberanza dei ragazzi la dimostrazione si distanzia dagli episodi di violenza e dai disordini registrati in altre realtà nazionali. I manifestanti hanno ribadito la volontà di condurre una protesta pacifica, tesa a sollevare il dibattito pubblico senza ricorrere a gesti violenti né a danneggiamenti contro persone o aziende.

Protesta Tir, nei supermercati a Cosenza scaffali prodotti freschi vuoti

Iniziano a registrarsi i primi disagi a Cosenza per gli effetti dello sciopero e dei blocchi stradali attuati dagli autotrasportatori. Negli esercizi commerciali e nei supermercati della città si nota una progressiva carenza dei prodotti freschi, con scaffali vuoti nei reparti dedicati a frutta, verdura e in particolare per il latte fresco, il cui approvvigionamento risente direttamente del fermo delle consegne quotidiane. Nessun problema, al momento, viene segnalato per i beni a lunga conservazione e per i generi alimentari primari scatolati, grazie alle scorte di magazzino precedentemente accumulate dai distributori, che stanno consentendo di soddisfare regolarmente la domanda dei consumatori. L’attenzione resta tuttavia alta sull’evoluzione della protesta, in attesa di sviluppi sul fronte della viabilità e delle forniture agroalimentari regionali.