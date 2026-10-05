Caro carburante e proteste in Calabria, Loizzo alla Sinistra: “stiamo facendo il possibile, le crisi non dipendono da noi”

Un appello alla responsabilità rivolto alla sinistra, nel pieno delle proteste legate al caro carburante e al carovita che stanno interessando anche la Calabria, e un nuovo intervento sulla questione degli idonei. Il deputato della Lega Simona Loizzo prende posizione sulle tensioni sociali di queste settimane, rivendicando l’impegno della maggioranza sui temi economici e sociali e contestando l’atteggiamento di una parte dell’opposizione. Le mobilitazioni contro l’aumento dei costi dei carburanti hanno coinvolto nelle ultime settimane diverse aree della regione e prevedono ulteriori iniziative nei prossimi giorni. Loizzo invita quindi le forze politiche a evitare, a suo giudizio, di alimentare le proteste e sottolinea l’impegno del governo sui problemi che stanno colpendo famiglie e categorie produttive.

“Alla sinistra chiediamo un senso di responsabilità. Noi siamo impegnati per il sociale e lo stiamo dimostrando”. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega, che prosegue: “Non si soffi sulle proteste perché le crisi internazionali non dipendono da noi. E non sono nostra responsabilità. Sul caro carburante e sul carovita stiamo facendo tutto il possibile.” La parlamentare concentra poi la propria critica su “quella parte di sinistra estrema che non evita di essere parte attiva anche nelle proteste e dimentica che siamo fortemente impegnati a risolvere le questioni sociali”. Un intervento che arriva mentre il tema dei costi del carburante resta al centro del dibattito pubblico regionale e delle mobilitazioni promosse da agricoltori, autotrasportatori e altre categorie.

Loizzo torna sulla legge per gli idonei

Nel suo intervento, Loizzo torna anche sulla legge riguardante gli idonei, tema sul quale era intervenuta già nei giorni scorsi rivendicando il lavoro svolto con il gruppo della Lega, gli incontri con i comitati e la volontà di migliorare l’iniziativa legislativa. La deputata assicura che l’obiettivo resta quello di individuare un punto di equilibrio capace di rispondere alle richieste avanzate dalle categorie coinvolte: “troveremo certamente una soluzione che accontenti le categorie e i comitati”. Loizzo conclude quindi ribadendo la linea politica della Lega: “Sul resto siamo parte attiva e non cediamo. Ma – conclude Loizzo – serve uno spirito propositivo e non demagogico.”