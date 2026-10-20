Caro carburante, a Messina la protesta dei tir paralizza la città: supermercati senza merci e raccolta rifiuti sospesa in 15 Comuni

Proseguono i blocchi degli autotrasportatori a Tremestieri e San Gregorio contro il caro carburante. Scaffali sempre più vuoti nei supermercati e stop alla raccolta dell'indifferenziata in numerosi centri della fascia ionica

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Continua la protesta degli autotrasportatori alla barriera degli svincoli di Tremestieri e San Gregorio. Gli autisti hanno detto che oggi aspetteranno prima di togliere i blocchi quello che dirà il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Se l’incontro darà esito positivo andranno via, altrimenti continuerà la protesta. Intanto a Messina quasi tutti i supermercati hanno carenza di merce e si è fermata anche la raccolta rifiuti in molti Comuni della zona ionica. Il servizio porta a porta per il ritiro dell’indifferenziata non verrà espletato in almeno 15 centri: Giardini Naxos, Letojanni, Gaggi, Gallodoro, Castelmola, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo, Antillo, Pagliara, Mandanici e Scaletta Zanclea. La protesta degli autotrasportatori contro il rincaro del carburante, attuata alle barriere autostradali di Messina e Catania con blocchi, presidi e mobilitazioni, colpisce infatti anche alcuni servizi pubblici essenziali.

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