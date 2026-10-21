Carlo Calenda arriva in Calabria: appuntamento in due città per il leader di Azione | INFO

Carlo Calenda arriva in Calabria per due appuntamenti pubblici a Vibo Valentia e Crotone, dedicati alla presentazione del suo nuovo libro “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, edito da Piemme. Il segretario nazionale di Azione sarà protagonista di due incontri in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026, durante i quali si confronterà sui temi della libertà, del ruolo dell’Unione europea e delle trasformazioni politiche che attraversano il continente. Due occasioni di approfondimento che, partendo dai contenuti del volume, affronteranno questioni centrali per il futuro dell’Italia e dell’Europa, dalla tenuta dei sistemi democratici alle prospettive dell’integrazione comunitaria. L’iniziativa porterà il confronto politico nazionale e internazionale direttamente sul territorio calabrese, attraverso due appuntamenti distinti che vedranno il leader di Azione dialogare con giornalisti e analisti politici. A sottolineare il significato della doppia tappa è anche Francesco De Nisi, segretario regionale di Azione in Calabria, che richiama l’importanza di promuovere momenti di confronto pubblico sulle sfide che attendono il continente europeo.

Vibo Valentia, venerdì 23 ottobre Calenda al Festival del Sud

Il primo appuntamento si svolgerà venerdì 23 ottobre, alle ore 18.15, a Vibo Valentia, negli spazi del Museo dell’Arte Sacra Valentianum, in piazza San Leoluca, nell’ambito del Festival del Sud – Valentia in festa. A dialogare con Carlo Calenda sarà Enrico De Girolamo, giornalista di LaC News24, che accompagnerà l’autore nella presentazione del volume e nell’approfondimento dei temi affrontati nel libro. L’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul significato della libertà nel contesto politico contemporaneo, sulla tenuta delle istituzioni democratiche e sulle prospettive dell’integrazione europea. Il confronto prenderà spunto dalle riflessioni contenute in “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, allargando la discussione alle trasformazioni e alle tensioni che interessano il continente e alle scelte politiche necessarie per affrontarle. La presenza del segretario nazionale di Azione si inserisce così nel programma del Festival del Sud, portando a Vibo Valentia un momento di dibattito dedicato alle grandi questioni della politica europea e internazionale.

Crotone, sabato 24 ottobre il secondo incontro nella sala consiliare

La seconda tappa calabrese di Carlo Calenda è prevista per sabato 24 ottobre, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Crotone. In questa occasione il segretario nazionale di Azione dialogherà con Antonella Grippo, analista politica di LaC, in un confronto dedicato ai contenuti del suo nuovo libro e alle prospettive politiche dell’Europa. Anche l’appuntamento crotonese prenderà le mosse dalle riflessioni sviluppate nel volume per approfondire le questioni che condizionano il presente e il futuro dell’Unione europea, con particolare attenzione al valore delle libertà democratiche e alle sfide poste dalle trasformazioni internazionali. Dopo l’incontro di Vibo Valentia, la tappa di Crotone rappresenterà dunque una seconda occasione per portare il dibattito oltre la dimensione strettamente locale, affrontando temi che riguardano direttamente le prospettive politiche del continente e il ruolo che l’Italia è chiamata a svolgere nel contesto europeo.

De Nisi: “Un’occasione di confronto sul futuro dell’Europa”

A evidenziare il significato dell’iniziativa è Francesco De Nisi, segretario regionale di Azione in Calabria, che sottolinea il valore della presenza di Carlo Calenda sul territorio e dell’opportunità di promuovere un confronto diretto con i cittadini sui principali temi della politica europea. Per De Nisi, la doppia presentazione rappresenta “Un’occasione di confronto e riflessione sul futuro dell’Europa e sulle sfide che ci attendono”. Le due iniziative si propongono infatti di favorire la partecipazione e l’approfondimento su questioni che coinvolgono il futuro delle istituzioni comunitarie, la tutela delle libertà e le scelte politiche necessarie per affrontare le sfide dei prossimi anni. Attraverso gli appuntamenti di Vibo Valentia, venerdì 23 ottobre alle 18.15, e Crotone, sabato 24 ottobre alle 11, il nuovo libro del leader di Azione diventa così il punto di partenza per una riflessione pubblica sul destino dell’Europa e sul ruolo della politica in una fase caratterizzata da trasformazioni e tensioni sempre più complesse.