Cardeto, torna la Sagra della Castagna: frittole, funghi porcini, musica dal vivo e tante novità | INFO

Torna anche quest’anno la Sagra della Castagna di Cardeto, uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni e dei sapori del territorio reggino. Una festa all’insegna della gastronomia tipica, della musica popolare e dell’intrattenimento, con un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini e alcune novità per rendere ancora più partecipata la manifestazione.

Sagra della Castagna, dalle frittole ai funghi porcini: tutte le specialità

Protagonisti della manifestazione saranno i piatti della tradizione locale, preparati con ingredienti genuini e ricette del territorio. I visitatori potranno gustare i classici panini con le frittole e con la salsiccia, gli arrosticini, i primi piatti a base di funghi porcini e numerose altre specialità gastronomiche. Spazio anche ai dolci, preparati dall’Associazione Pasticceri Reggini, che contribuirà ad arricchire l’offerta culinaria della serata.

Musica dal vivo con i Gioia Popolare e attività per i bambini

Ad accompagnare la festa sarà la musica dal vivo dei Gioia Popolare, protagonisti di un concerto dedicato agli appassionati della musica popolare e d’autore. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, grazie alle attività organizzate dai volontari del Servizio Civile. La festa rappresenterà il momento conclusivo di un percorso di laboratori durante il quale i bambini hanno potuto esprimere la propria creatività attraverso attività ispirate all’autunno e alla Sagra della Castagna, condividendo esperienze e momenti di aggregazione.

Le novità: Angolo Social e mostra dedicata ai funghi

Tra le novità di quest’anno figura l’Angolo Social, uno spazio ideato e curato dai volontari del Servizio Civile per coinvolgere direttamente i visitatori. Qui sarà possibile scattare fotografie, condividere esperienze e immortalare i momenti più belli della festa, coniugando la tradizione della sagra con le nuove modalità di comunicazione e condivisione.

Non mancherà inoltre un appuntamento dedicato alla conoscenza del patrimonio naturale del territorio. Gli appassionati potranno visitare una mostra micologica, con un percorso espositivo incentrato sul mondo dei funghi e sulla biodiversità locale.

Come raggiungere la Sagra della Castagna: servizio navetta con quattro pullman

Per facilitare l’arrivo dei partecipanti sarà attivato un servizio navetta con quattro pullman, che collegherà l’area parcheggio del bivio San Salvatore–Mosorrofa con il luogo della manifestazione. Una soluzione pensata per agevolare gli spostamenti dei visitatori e favorire una partecipazione più comoda e sostenibile. La Sagra della Castagna si prepara così a riunire ancora una volta la comunità attorno ai sapori, alla cultura e alle tradizioni locali, proponendo una serata di convivialità e divertimento per tutte le età.