Carburanti, Q8 proroga il tetto ai prezzi di benzina e diesel sino a fine anno | DETTAGLI

Q8 Italia proroga fino al 31 dicembre 2026 il tetto ai prezzi di benzina e gasolio. La decisione arriva in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e fa seguito alle richieste avanzate dal Governo italiano per contenere il costo dei carburanti. La compagnia ha annunciato ufficialmente, attraverso una nota, la prosecuzione del price cap introdotto lo scorso 1° ottobre, confermando così l’impegno a sostenere gli automobilisti e i consumatori in una fase caratterizzata da particolari difficoltà.

Q8 conferma il price cap: sostegno ai consumatori e attenzione al mercato

La proroga del tetto ai prezzi di benzina e diesel rappresenta una risposta alle esigenze manifestate dall’Esecutivo nell’ambito dell’attuale emergenza nazionale. Q8 Italia sottolinea la volontà di conciliare la tutela dei consumatori con la necessità di garantire un equilibrio economico lungo tutta la filiera dei carburanti. “Con questa decisione, Q8 Italia intende fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera”, si legge nella nota diffusa dalla compagnia. L’iniziativa proseguirà quindi fino alla fine dell’anno, mantenendo come riferimento il meccanismo di contenimento dei prezzi già adottato a partire dal mese di ottobre.

Le modalità di applicazione e il sostegno ai distributori

La compagnia precisa che la proroga del tetto ai prezzi dei carburanti sarà gestita tenendo conto delle diverse caratteristiche operative della propria rete di distribuzione. La prosecuzione dell’iniziativa, spiega Q8, “avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’Azienda. Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”. Accanto al contenimento dei prezzi per i consumatori, dunque, resta centrale anche l’attenzione nei confronti dei gestori degli impianti e dei partner commerciali, affinché l’applicazione della misura possa risultare economicamente sostenibile per i diversi operatori coinvolti.

Prezzi di benzina e gasolio, Q8 valuterà l’evoluzione del mercato

Pur confermando la proroga fino al 31 dicembre 2026, Q8 Italia chiarisce che le modalità concrete di applicazione del price cap potranno essere definite in relazione all’andamento del mercato e alle condizioni di approvvigionamento dei carburanti. La società, infatti, “si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”. La decisione conferma quindi la volontà di proseguire l’iniziativa di contenimento dei prezzi di benzina e gasolio fino alla conclusione del 2026, mantenendo al tempo stesso un margine di adattamento alle condizioni economiche e operative della distribuzione. Per conoscere nel dettaglio le modalità con cui il tetto ai prezzi sarà applicato nei diversi impianti della rete Q8, restano dunque da considerare le successive indicazioni della compagnia.