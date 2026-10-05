Capo d’Orlando, rottura improvvisa della condotta idrica: disagi e possibili interruzioni dell’acqua

Una rottura improvvisa della condotta idrica principale sta interessando la zona Ovest di Capo d’Orlando, con possibili interruzioni e disagi nell’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 13 di oggi. Il guasto riguarda il tratto compreso tra contrada Piscittina e l’altezza dell’Hotel Amato. A comunicarlo è il Comune di Capo d’Orlando, che ha informato la cittadinanza dell’intervento già in corso da parte della ditta incaricata. I tecnici sono infatti sul posto per procedere con la riparazione della condotta e tentare di riportare il servizio alla normalità nel più breve tempo possibile.

Capo d’Orlando, guasto alla condotta principale nella zona Ovest

Il problema riguarda una delle infrastrutture principali che garantiscono l’approvvigionamento idrico nella parte occidentale della città. La rottura si è verificata nel tratto compreso tra contrada Piscittina e la zona dell’Hotel Amato. Il Comune ha chiarito che gli effetti del guasto potrebbero tradursi in interruzioni temporanee o disagi nell’erogazione dell’acqua. Nel comunicato si legge: “si informa la cittadinanza che, a causa di una rottura improvvisa della condotta idrica principale che serve la zona Ovest di Capo d’Orlando, nel tratto compreso da contrada Piscittina fino all’altezza dell’Hotel Amato, dalle ore 13.00 di oggi potranno verificarsi interruzioni o disagi nell’erogazione dell’acqua.”

Tecnici già al lavoro per la riparazione

La priorità, in queste ore, è quella di individuare e riparare il punto danneggiato della condotta, così da ridurre al minimo i disagi per residenti e attività della zona interessata. L’intervento è già stato avviato: “la ditta incaricata è già sul posto e sta intervenendo per riparare il guasto, con l’obiettivo di ripristinare la regolare erogazione nel più breve tempo possibile”. Non è stato indicato al momento un orario preciso per il completo ripristino del servizio, ma l’obiettivo dell’intervento è quello di riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

Comune e Ufficio Acquedotto seguono l’intervento

L’Amministrazione comunale e l’Ufficio Acquedotto stanno seguendo direttamente l’evoluzione della situazione.

Il Comune ha assicurato che saranno forniti aggiornamenti non appena il servizio sarà stato ripristinato. “L’Amministrazione comunale e l’Ufficio Acquedotto stanno seguendo l’intervento e informeranno tempestivamente la cittadinanza dell’avvenuto ripristino del servizio.” La comunicazione resta quindi aperta in attesa della conclusione dei lavori e della piena riattivazione dell’erogazione idrica.

Possibili disagi dalle ore 13

L’indicazione più importante per i cittadini riguarda la fascia oraria a partire dalla quale potrebbero manifestarsi i problemi. Dalle ore 13 sono infatti possibili cali di pressione, interruzioni temporanee o altri disagi legati alla disponibilità dell’acqua nella zona Ovest di Capo d’Orlando interessata dal guasto. L’estensione effettiva delle interruzioni dipenderà dall’andamento dei lavori di riparazione e dai tempi necessari per il ripristino della condotta. Nel comunicato, l’Amministrazione comunale ha rivolto anche un messaggio ai residenti e agli utenti interessati. “L’Amministrazione si scusa per il disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.”