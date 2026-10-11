Capo d’Orlando, grande festa per la VELA Cup 2026: 45 barche e un gesto di solidarietà

Il Porto Turistico di Capo d’Orlando ha vissuto una straordinaria giornata di sport, passione e condivisione in occasione della VELA Cup 2026, svoltasi sabato 10 ottobre nelle splendide acque antistanti il marina e fino al Faro di Capo d’Orlando da un lato e allo scoglio di Brolo dall’altro, per culminare con una grande festa in banchina. La VELA Cup, il celebre circuito di regate a tutti gli effetti ma aperto a qualsiasi tipo di imbarcazione e armatore organizzato dal Giornale della Vela, si conferma l’evento velistico più partecipato e divertente d’Italia, pensato per celebrare la passione per il mare senza barriere di età o livello tecnico. La tappa ospitata a Capo d’Orlando ha fatto registrare una partecipazione straordinaria, confermando il forte richiamo e il prestigio della manifestazione: 45 imbarcazioni iscritte e equipaggi giunti da ogni dove — inclusi partecipanti provenienti da località come Trieste o addirittura una coppia arrivata da Helsinki — hanno animato l’intera struttura insieme a una grande rappresentanza di giovani velisti e appassionati.

Lo spirito della vela oltre la regata

Nonostante le condizioni meteo avverse abbiano costretto gli organizzatori ad annullare la regata in mare dopo il passaggio delle prime boe, lo spirito della manifestazione non si è fermato. La giornata è proseguita a terra in un clima di festa, intrattenimento e grande condivisione tra tutti gli equipaggi, culminata nell’attesissima assegnazione dei premi a sorteggio.

Un grande gesto di solidarietà per il territorio

Momento centrale e particolarmente significativo della manifestazione è stato il forte segnale di vicinanza al sociale: il premio speciale da 1.000 euro messo in palio è stato interamente devoluto all’Associazione Parkinsoniani dei Nebrodi, testimoniando come la grande famiglia della nautica sappia unire la passione per il mare a concreti gesti di solidarietà e attenzione verso la comunità locale. Una giornata che, andando oltre la competizione sportiva, ha celebrato i valori più autentici e profondi della vela: passione, partecipazione e condivisione. Appuntamento alla prossima edizione per nuove sfide e grandi emozioni in mare e a terra!