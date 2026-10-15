Candlelight concert ritorna a Reggio Calabria: una serata da sogno con la magia dei classici Disney | INFO

La magia Disney arriva a Reggio Calabria per una serata capace di far rivivere le emozioni dei grandi classici che hanno accompagnato intere generazioni. Il prossimo 6 febbraio, alle ore 19:30, il Teatro Odeon diventerà la cornice di un appuntamento speciale, in cui le melodie più amate dell’universo Disney incontreranno il fascino della musica dal vivo e la suggestiva atmosfera creata dalla luce delle candele. Un’esperienza musicale pensata per chi desidera lasciarsi trasportare dai ricordi, riscoprire le emozioni dell’infanzia e condividere un momento di magia insieme alle persone care.

Da La bella e la bestia a Frozen: le melodie Disney protagoniste a Reggio Calabria

Al centro della serata ci saranno le colonne sonore dei grandi classici Disney, quelle melodie che hanno fatto sognare bambini e adulti e che continuano a emozionare anche a distanza di anni.

Il pubblico potrà rivivere le atmosfere romantiche de La bella e la bestia, lasciarsi trasportare dal mondo incantato di Aladdin, ritrovare le emozioni de Il re leone e immergersi nella magia di Frozen.

Quattro grandi titoli che rappresentano universi narrativi differenti, ma accomunati dalla capacità di raccontare storie attraverso musiche rimaste nella memoria collettiva.

La musica dal vivo sarà il filo conduttore di questo viaggio, accompagnando gli spettatori attraverso le emozioni e i ricordi legati ai personaggi e alle storie Disney.

Il Teatro Odeon si illumina di candele per una serata speciale

A rendere ancora più suggestivo l’appuntamento sarà l’atmosfera creata dalla luce delle candele, che accompagnerà l’esecuzione delle melodie Disney.

L’incontro tra musica e luci promette di trasformare la serata in un’esperienza coinvolgente, nella quale le note dei grandi classici saranno protagoniste di un viaggio tra fantasia, nostalgia e meraviglia.

Non soltanto un’occasione per riascoltare brani conosciuti e amati, ma anche un momento per ritrovare quelle sensazioni che hanno reso indimenticabili le storie Disney.

Un appuntamento per tornare bambini insieme alle persone amate

L’evento del 6 febbraio al Teatro Odeon di Reggio Calabria si presenta come un’occasione per condividere la passione per la musica e per le storie che hanno fatto sognare generazioni di spettatori.

L’invito è quello di lasciarsi trasportare dalle melodie, dimenticando per una sera la quotidianità e riscoprendo il piacere di emozionarsi attraverso la musica.

Un appuntamento dedicato a chi è cresciuto con La bella e la bestia, Aladdin, Il re leone e Frozen, ma anche a chi desidera vivere una serata speciale insieme alle persone che ama.

La data da segnare è dunque quella del 6 febbraio, alle ore 19:30, quando il Teatro Odeon di Reggio Calabria accoglierà la magia delle melodie Disney, tra candele, musica dal vivo e ricordi senza tempo.