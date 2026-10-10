Campobasso, si scatena la protesta dei tifosi: striscioni contro Rizzetta e Antonini

A Campobasso scoppia la protesta dei tifosi. Il motivo? La possibile cessione del club che passerebbe dalle mani di Matt Rizzetta a quelle di Valerio Antonini, attuale proprietario del Trapani. Diversi rumor si sono rincorsi nei giorni scorsi, ma entrambe le parti hanno smentito, pur parlando di stima reciproca. Nelle ultime ore sono apparsi due striscioni che lasciano poco spazio a interpretazioni di sorta, il loro significato è poco fraintendibile.

Il primo è rivolto a Matt Rizzetta, attuale proprietario del club, volto noto a Reggio Calabria per un maldestro tentativo di acquisizione della Reggina pilotato dall’allora DG Praticò, naufragato come ogni altro suo piano negli ultimi anni in cui ha condannato la Reggina alla Serie D. Nello striscione si legge: “Dall’appartenenza alla totale assenza!!! Sei solo business!!!“. Per Antonini un messaggio chiaro: “Antonini? No a luridi sciacalli!“.