Campo Largo, accordo tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni: primarie entro febbraio e programma comune a novembre

Il centrosinistra avvia il percorso per costruire un programma comune e scegliere la leadership della coalizione in vista delle prossime elezioni politiche. Al termine di un confronto in videocollegamento, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno annunciato un’intesa sui tempi e sulle modalità dei prossimi passaggi politici. L’accordo prevede l’avvio dei tavoli programmatici già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di definire entro novembre il programma della coalizione. Successivamente, entro febbraio 2027, si svolgeranno le primarie per individuare una leadership condivisa dalle forze del campo progressista.

Centrosinistra, da novembre i tavoli per costruire il programma comune

Il primo passaggio sarà dedicato ai contenuti politici e alle proposte da sottoporre agli elettori. Ai tavoli parteciperanno le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’obiettivo di costruire un’alternativa di governo al centrodestra. La decisione è stata formalizzata attraverso una nota congiunta diffusa al termine della riunione tra i quattro leader. “Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’urgenza di costruire un’alternativa di Governo alla destra”.

Primarie entro febbraio 2027 per scegliere la leadership

Il secondo punto dell’intesa riguarda le primarie del centrosinistra, che si terranno entro il mese di febbraio. La consultazione sarà finalizzata a individuare una leadership sostenuta dalle diverse componenti del campo progressista, attraverso un appuntamento aperto alla partecipazione democratica. “Infine abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l’obbiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista”.