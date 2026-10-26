Campo Calabro, la poesia protagonista con “Scampoli di luce”: si presenta il libro di Domenica Pirilli

Il comune di Campo Calabro organizza, sabato 31 ottobre, alle ore 17.30, presso i locali della Biblioteca Comunale, la presentazione del volume “Scampoli di luce” di Domenica Pirilli. Dopo i saluti da parte dell’assessore alla cultura, Alessandra Lofaro, prenderà la parola il filosofo Nuovo Realista Gianfranco Cordì che introdurrà ai temi affrontati dal libro. La stessa Domenica Pririlli, avvocatessa, impegnata sul sociale e nelle lotte per i diritti, concluderà, così, l’incontro.

“Scampoli di luce” rappresenta la prima prova poetica di Domenica Pirilli che ha utilizzato e, per così dire, implementato tutta la sua esperienza, umana e professionale, in una raccolta poetica che procede per tracce, assimilazioni, flash e veri e propri segmenti di vita. L’opera, più volte premiata in vari concorsi nazionali nel corso dei mesi precedenti, ha inteso misurare il confronto con un tempo che, passando velocemente, non lascia orme da decifrare e un vissuto del tutto interiore, che ha, invece, piena urgenza di manifestarsi.

In questo senso, gli “scampoli” del titolo sono i margini di un discorso che, a tratti a fatica e a tratti, invece, eruttivamente, si manifesta alla superfice di un’epoca, la nostra, che è contraddittoria quanto altre mai. E questa è la “luce”: la coscienza di far parte di un percorso del quale siamo pur sempre noi i protagonisti. La presentazione del volume, nella Biblioteca di Campo Calabro, dunque, costituirà l’occasione per mettere a confronto ciò che siamo, ciò che poeticamente riusciamo ancora a dire, e ciò che la “la luce” del nostro presente riesce ancora a illuminare.

Il filosofo Cordì, a questo proposito, ha ricordato Immanuel Kant che nella sua Risposta alla domanda “Che cos’è l’illuminismo?” ha affermato: “Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza”. Cosa che Domenica Pirilli ha, magistralmente, fatto.