Campionato Mondiale di Pizza Piccante, brilla l’Einaudi-Alvaro di Palmi: i nomi dei protagonisti

Gli studenti dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi hanno preso parte al Campionato Mondiale di Pizza Piccante, importante appuntamento di confronto tra istituti alberghieri in programma dal 12 al 14 ottobre a Grisolia (CS). La squadra, guidata dal prof. Daniele Sapioli e composta da Giuseppe Gioele Mercuri, Ferdinando Lisotti, Rossella Cavaliere e Antonio Morano, si è piazzata a un soffio dal podio e a pochissimi punti dal gradino più alto.

Durante la manifestazione i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di incontrare alcune figure di spicco del settore, tra cui Luciano Sorbillo, membro della giuria, vivendo un’esperienza formativa di grande valore umano e professionale.

Un plauso agli studenti e ai docenti è arrivato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, il prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, che hanno sottolineato l’impegno, la passione e lo spirito di squadra dimostrati dal gruppo. Un risultato che premia il lavoro quotidiano della scuola e che conferma la qualità della formazione enogastronomica offerta dall’istituto.