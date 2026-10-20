Campagna “L’Ulivo dell’UNICEF”: il ringraziamento del Comitato reggino per la straordinaria solidarietà ricevuta

“Si è conclusa con grande partecipazione la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “L’Ulivo dell’UNICEF”, promossa a livello nazionale per sostenere i diritti e l’assistenza dei bambini nei contesti di emergenza. Il Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutta la cittadinanza per la straordinaria risposta di generosità e vicinanza dimostrata in ogni piazza e punto d’incontro“. È quanto dichiarato in una nota stampa dal Comitato Provinciale dell’Unicef di Reggio Calabria.

“Un grazie speciale va alle istituzioni, alle associazioni, alle comunità parrocchiali e alle realtà locali che hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona, garantendo un prezioso supporto organizzativo e logistico e dimostrando un autentico spirito di rete e comunità:

Il Comune di Motta San Giovanni;

L’associazione A.R.A.S.I.LAB;

La Pro Loco Montebello Jonico;

Medical Center Group;

Giovanna Triunveri, prezioso punto di riferimento e referente per il territorio di Locri;

Le comunità parrocchiali:

Chiesa di San Salvatore;

Parrocchia di Maria Santissima di Porto Salvo (Gallico Marina);

Parrocchia Santa Maria dell’Arco (Bovetto-Croce Valanidi);

Parrocchia Santa Maria Madre della Consolazione (Oliveto- Paterriti);

Parrocchia Maria SS. Immacolata (Melito Porto Salvo);

Parrocchia di San Giuseppe (Melito Porto Salvo);

Parrocchia San Teodoro (Bagaladi);

ASD Sportland;

Laura Pizzimenti Event Planner per la cura e l’organizzazione dell’evento presso il Caffè Noir, che si ringrazia per la preziosa disponibilità, l’ospitalità e il fondamentale impegno nel sensibilizzare i propri avventori a sostegno dell’iniziativa.

«La riuscita di questa campagna dimostra ancora una volta come la sinergia tra volontari, istituzioni, associazioni, parrocchie e attività del territorio possa fare la differenza per il futuro di tanti bambini», dichiara la Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Reggio Calabria, Alessandra Tavella. «Ogni piantina d’ulivo distribuita rappresenta un gesto concreto di pace, speranza e solidarietà.»

Il Comitato rinnova i propri ringraziamenti a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al successo dell’evento e invita la cittadinanza a continuare a seguire le prossime iniziative a tutela dell’infanzia“, conclude il Comitato Provinciale dell’Unicef di Reggio Calabria.