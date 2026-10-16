Camion finisce su un passaggio a livello a Fiumefreddo: treni bloccati sulla Messina-Catania, ritardi e cancellazioni

Disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Messina-Catania, dove un camion è finito su un passaggio a livello a Fiumefreddo di Sicilia, provocandone il danneggiamento. La situazione ha reso necessaria la sospensione del traffico ferroviario tra le stazioni di Alcantara e Fiumefreddo, con conseguenze sui collegamenti lungo la tratta ionica siciliana. La circolazione risulta interrotta dalle ore 19 di oggi, venerdì 16 ottobre, come comunicato attraverso gli aggiornamenti relativi alla circolazione ferroviaria. I disagi interessano sia i treni Intercity sia i Regionali, con possibili ritardi, modifiche ai percorsi e soppressioni.

Messina-Catania, circolazione ancora sospesa alle 21:45

Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 21:45, la situazione non è ancora tornata alla normalità. La circolazione ferroviaria permane infatti sospesa tra Alcantara e Fiumefreddo a causa del danneggiamento del passaggio a livello. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre per i collegamenti regionali sono possibili anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Per ridurre i disagi ai viaggiatori sono state attivate corse con autobus, destinate a offrire soluzioni alternative durante l’interruzione del servizio ferroviario.

Treni in ritardo e cancellazioni: come verificare i collegamenti

La sospensione della circolazione tra Alcantara e Fiumefreddo sta causando difficoltà negli spostamenti lungo la direttrice ferroviaria Messina-Catania. I passeggeri sono invitati a verificare l’andamento dei propri treni e le eventuali modifiche ai collegamenti prima di mettersi in viaggio. Per consultare gli aggiornamenti in tempo reale, conoscere lo stato del proprio convoglio e individuare le soluzioni di viaggio disponibili dalla stazione di interesse è possibile utilizzare il servizio Cerca Treno di ViaggiaTreno. Al momento dell’ultimo aggiornamento, diffuso alle 21:45, non è stato indicato un orario per la ripresa della normale circolazione ferroviaria. Restano quindi possibili ulteriori disagi per i viaggiatori diretti verso Messina e Catania.