Camaro San Paolo, consegnati gli alloggi a 16 famiglie. Gioveni e Cacciotto: “ora subito le demolizioni e interventi urgenti sui sottoservizi”

Un passaggio atteso da decenni e destinato a cambiare il volto di una parte importante di Camaro San Paolo. È stata completata la consegna delle nuove abitazioni alle 16 famiglie residenti nella striscia di via La Rocca, che hanno ricevuto tutte le chiavi degli alloggi e possono così lasciare definitivamente una condizione segnata per anni da precarietà, attese e disagi. Con la conclusione della consegna degli immobili, il percorso di sbaraccamento di via La Rocca entra adesso in una fase decisiva. L’attenzione si sposta infatti sulle ultime strutture ancora presenti nell’area, che dovranno essere demolite per consentire la completa liberazione degli spazi e avviare il successivo processo di riqualificazione. A intervenire sulla nuova fase che si apre per il quartiere sono Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione, e Libero Gioveni, consigliere comunale, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, che esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto ma chiedono che il lavoro non si arresti proprio adesso.

Camaro San Paolo, completata la consegna degli alloggi alle 16 famiglie

La consegna delle chiavi alle ultime famiglie rappresenta uno dei passaggi più significativi del percorso di risanamento della zona. Per i nuclei familiari coinvolti significa chiudere una fase lunga e complessa e trasferirsi in nuove abitazioni, lasciandosi alle spalle le vecchie sistemazioni della striscia di via La Rocca. Il completamento delle assegnazioni consente adesso di procedere verso la definitiva eliminazione delle ultime casette e delle baracche rimaste in piedi. È proprio su questo punto che si concentra la richiesta avanzata da Cacciotto e Gioveni, che sollecitano il Sub Commissario al Risanamento a intervenire con rapidità. I due rappresentanti politici chiedono che si dia avvio, in tempi molto brevi, alle operazioni necessarie per eliminare le strutture ormai vuote. L’obiettivo indicato è quello di liberare completamente l’area e restituire ai residenti uno spazio più sicuro, decoroso e funzionale.

Via La Rocca, la richiesta: demolire subito le ultime casette

La fase delle demolizioni viene considerata essenziale per completare concretamente il processo di sbaraccamento a Camaro San Paolo. Dopo il trasferimento delle 16 famiglie, infatti, la permanenza delle vecchie strutture rischierebbe di lasciare incompiuto un intervento che ha già prodotto un risultato importante sul piano abitativo e sociale. L’abbattimento delle casette consentirebbe invece di liberare l’area e prepararla agli interventi successivi. Secondo Cacciotto e Gioveni, la priorità deve essere quindi quella di procedere senza ulteriori rallentamenti, affinché la zona possa essere definitivamente liberata dalle vecchie costruzioni e restituita al quartiere in condizioni di maggiore sicurezza e decoro. La demolizione assumerebbe anche un valore particolarmente importante sotto il profilo urbano, perché permetterebbe di recuperare superfici oggi occupate dalle vecchie strutture e di aprire una nuova fase di rigenerazione urbana a Camaro.

Camaro San Paolo, il nodo dei sottoservizi: fognature e rete idrica al centro dell’intervento

La liberazione di via La Rocca, tuttavia, non viene vista soltanto come un’operazione di demolizione. Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, l’intervento rappresenta anche l’occasione per affrontare una delle criticità più gravi e persistenti della zona: le condizioni delle reti fognarie e idriche. Il problema dei sottoservizi viene indicato come una questione non più rinviabile, soprattutto per i residenti delle palazzine adiacenti, che continuano a convivere con perdite, sversamenti e situazioni di disagio. Cacciotto e Gioveni pongono l’accento proprio su questo aspetto e chiedono che il risanamento del sottosuolo proceda parallelamente alla demolizione delle vecchie strutture.

“Le condotte fognarie e idriche della zona sono letteralmente al collasso”, sottolineano Cacciotto e Gioveni. “Da troppo tempo le famiglie che vivono nelle palazzine adiacenti si trovano a fare i conti con perdite continue, sversamenti fognari e frequenti emergenze igienico-sanitarie che compromettono la qualità della vita quotidiana. Non si può più perdere tempo: parallelamente alla demolizione delle casette, occorre mettere mano subito e in maniera strutturale alla rete sottostante”, rimarcano. Una richiesta che lega quindi la fase dello sbaraccamento a quella della manutenzione e del rifacimento delle infrastrutture di base, considerate indispensabili per migliorare realmente le condizioni di vita nell’area.

Perdite e sversamenti, la riqualificazione passa dalle reti idriche e fognarie

Le condizioni delle condotte vengono descritte come uno dei problemi principali che ancora incidono sulla quotidianità degli abitanti di Camaro San Paolo. Le segnalazioni richiamate da Cacciotto e Gioveni riguardano perdite continue, sversamenti fognari e frequenti situazioni di criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Per questo motivo, secondo i due consiglieri, limitarsi all’abbattimento delle casette non sarebbe sufficiente a considerare concluso l’intervento. La richiesta è quella di sfruttare proprio la fase delle demolizioni per intervenire in maniera organica sulle infrastrutture sotterranee di via La Rocca, evitando soluzioni provvisorie e puntando invece a una sistemazione strutturale della rete. In questa prospettiva, la riqualificazione non riguarderebbe esclusivamente ciò che è visibile in superficie, ma anche i servizi essenziali che incidono direttamente sulla qualità della vita delle famiglie che abitano nelle palazzine della zona.

Via La Rocca, con le demolizioni potrà tornare percorribile la strada

Un altro effetto concreto atteso dall’abbattimento delle vecchie casupole riguarda la viabilità di via La Rocca. La rimozione delle strutture consentirebbe infatti di restituire ai residenti una strada pienamente percorribile, eliminando un ostacolo che per lungo tempo ha condizionato la fruibilità dell’area. Anche questo aspetto viene considerato parte integrante del processo di riqualificazione, perché la liberazione della sede stradale migliorerebbe l’accessibilità e la mobilità all’interno del quartiere. Il completamento delle demolizioni potrebbe quindi produrre più risultati contemporaneamente: liberare l’area dalle vecchie strutture, intervenire sui sottoservizi, migliorare le condizioni igienico-sanitarie e recuperare la piena percorribilità della strada.

Camaro San Paolo verso la fase finale dello sbaraccamento

Con la consegna degli alloggi alle 16 famiglie di via La Rocca, una delle fasi più delicate dell’intervento può essere considerata conclusa. Il percorso, però, non è ancora terminato. La nuova priorità riguarda l’eliminazione delle ultime strutture rimaste vuote e la sistemazione complessiva dell’area. È su questo passaggio che si concentra ora l’attenzione di Cacciotto e Gioveni, che chiedono tempi rapidi per evitare che la zona resti in una situazione intermedia. La demolizione delle casette viene vista come il passaggio necessario per rendere effettiva la liberazione dell’area e consentire l’avvio della successiva riqualificazione di via La Rocca. Al tempo stesso, l’intervento sui sottoservizi viene ritenuto essenziale per evitare che, una volta eliminate le vecchie strutture, restino irrisolti problemi che incidono direttamente sulla quotidianità dei cittadini.

Riqualificazione di Camaro San Paolo, una ferita storica verso la chiusura

La vicenda di via La Rocca a Camaro San Paolo assume un valore che va oltre il semplice trasferimento delle famiglie. Per il quartiere, il completamento della consegna degli alloggi rappresenta un passaggio simbolico e concreto verso la chiusura di una situazione che si trascina da molti anni. Il trasferimento dei residenti consente ora di affrontare l’ultima parte del percorso, quella che riguarda la trasformazione fisica dell’area. La prospettiva indicata è quella di uno spazio finalmente libero dalle vecchie casette, con una viabilità ripristinata e infrastrutture adeguate alle esigenze dei residenti. La riqualificazione urbana di Camaro San Paolo passa dunque attraverso una sequenza precisa di interventi: demolizione delle strutture rimaste, sistemazione delle reti fognarie e idriche e recupero degli spazi liberati. Con la definitiva liberazione della zona di via La Rocca e la successiva riqualificazione del suolo, il quartiere potrebbe così chiudere una delle sue ferite più profonde e compiere un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del territorio e di miglioramento delle condizioni di vita della comunità locale.