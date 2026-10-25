Calcio? No, tennis! Al “Massimino” Sinner e Alcaraz: così un devastante Catania ne fa 6 al Giugliano

Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Calcio? No, tennis. Qualcuno dice di aver intravisto Sinner e Alcaraz al “Massimino”, ma erano Coda e Cicerelli sbiaditi. Il Catania si diverte e ne rifila ben 6 al Giugliano in un pomeriggio divertente. Gara mai in discussione dall’inizio, con il bel vantaggio di Cavuoti dopo 9 minuti e un 3-0 alla mezz’ora per via della doppietta di Coda. Nella ripresa è solo accademia: poker di Cicerelli e poi il rigore di Caturano e il sesto gol di Liguori. Con questo successo i rossoblu riagguantano il quarto posto e rosicchiano due punti a Potenza, Bari e Sorrento, tutte e tre non andate oltre il pari. La vetta, tuttavia, è ancora lontana: il Potenza capolista è a +7.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30
Altamura-Potenza 2-2
Casertana-Bari 1-1
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30
Inter U23-Sorrento 1-1
Scafatese-Barletta 1-0
Ore 17.30
Savoia-Cosenza 1-1
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
Ore 14.30
Foggia-Cavese 1-0
Ore 15.00
Catania-Giugliano 6-0
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30
Crotone-Casarano
Picerno-Salernitana
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 26
- Bari 21
- Sorrento 20
- Catania 19
- Monopoli 18
- Audace Cerignola 17
- Scafatese 17*
- Casertana 17
- Cavese 15
- Salernitana 14*
- Inter U23 14*
- Foggia 14
- Picerno 12*
- Altamura 12
- Barletta 11
- Savoia 11
- Casarano 11*
- Giugliano 10
- Cosenza 6
- Crotone 1 (-6)*
*Una gara in meno
Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30
Audace Cerignola-Catania
Bari-Scafatese
Giugliano-Casertana
Sorrento-Altamura
Ore 17:30
Barletta-Monopoli
Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30
Cosenza-Inter U23
Ore 14:30
Salernitana-Savoia
Ore 17:30
Potenza-Crotone
Ore 20:30
Casarano-Foggia