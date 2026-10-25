Calcio? No, tennis! Al “Massimino” Sinner e Alcaraz: così un devastante Catania ne fa 6 al Giugliano

Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Calcio? No, tennis. Qualcuno dice di aver intravisto Sinner e Alcaraz al “Massimino”, ma erano Coda e Cicerelli sbiaditi. Il Catania si diverte e ne rifila ben 6 al Giugliano in un pomeriggio divertente. Gara mai in discussione dall’inizio, con il bel vantaggio di Cavuoti dopo 9 minuti e un 3-0 alla mezz’ora per via della doppietta di Coda. Nella ripresa è solo accademia: poker di Cicerelli e poi il rigore di Caturano e il sesto gol di Liguori. Con questo successo i rossoblu riagguantano il quarto posto e rosicchiano due punti a Potenza, Bari e Sorrento, tutte e tre non andate oltre il pari. La vetta, tuttavia, è ancora lontana: il Potenza capolista è a +7.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Altamura-Potenza 2-2

Casertana-Bari 1-1

Sabato 24 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Sorrento 1-1

Scafatese-Barletta 1-0

Ore 17.30

Savoia-Cosenza 1-1

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

Ore 14.30

Foggia-Cavese 1-0

Ore 15.00

Catania-Giugliano 6-0

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30

Crotone-Casarano

Picerno-Salernitana

Classifica Girone C Serie C

Potenza 26 Bari 21 Sorrento 20 Catania 19 Monopoli 18 Audace Cerignola 17 Scafatese 17* Casertana 17 Cavese 15 Salernitana 14* Inter U23 14* Foggia 14 Picerno 12* Altamura 12 Barletta 11 Savoia 11 Casarano 11* Giugliano 10 Cosenza 6 Crotone 1 (-6)*

*Una gara in meno

Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania

Bari-Scafatese

Giugliano-Casertana

Sorrento-Altamura

Ore 17:30

Barletta-Monopoli

Cavese-Picerno

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia