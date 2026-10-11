Calcio a 5, la Futura travolge la Reggio Futsal 12-0: esordio da urlo per i campioni Under 19

Esordio travolgente per la Cadi Antincendi Futura powered by Geremia Auto, che inaugura la nuova stagione del campionato Under 19 di calcio a 5 con una netta vittoria per 12-0 contro la Reggio Futsal. I campioni in carica ripartono da dove avevano lasciato, imponendosi davanti al pubblico amico del Palattinà al termine di una gara dominata fin dalle prime battute. Una partenza convincente anche per il nuovo corso tecnico affidato a Peppe Alfarano, tornato sulla panchina gialloblù. La sua squadra ha mostrato subito grande determinazione, imponendo il proprio ritmo e costruendo un successo che rappresenta un ottimo inizio di stagione.

Futura-Reggio Futsal 12-0, Turiano e Mendes protagonisti nel primo tempo

La formazione di casa prende immediatamente il controllo della partita, mettendo in difficoltà gli avversari e trovando ripetutamente la via del gol. I protagonisti della prima frazione sono Domenico Turiano e Pedro Mendes, che firmano tutte le cinque reti con cui la Cadi Antincendi Futura chiude il primo tempo. Turiano realizza una tripletta, mentre Mendes mette a segno una doppietta, portando il risultato sul 5-0 all’intervallo. Un vantaggio già importante, che testimonia la superiorità dei padroni di casa nei primi venti minuti di gioco.

Under 19, il 18 ottobre la trasferta contro il Blingink Soverato

Archiviato il successo contro la Reggio Futsal, la Cadi Antincendi Futura guarda già al prossimo impegno stagionale. I gialloblù torneranno in campo il 18 ottobre 2026, quando saranno impegnati in trasferta contro il Blingink Soverato. L’obiettivo sarà dare continuità alla prestazione offerta nella giornata inaugurale e proseguire il cammino nel campionato Under 19, nel quale la Futura si presenta da campione in carica. L’esordio al Palattinà lascia intanto un risultato inequivocabile: 12 gol segnati, nessuna rete subita e una vittoria convincente per cominciare la nuova avventura stagionale.