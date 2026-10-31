Calcio a 5, la Futura domina a Taranto: sei gol e una grande vittoria

La Cadi Antincendi Futura ritrova il successo con una prestazione convincente e spettacolare, imponendosi per 6-1 sul campo del Taranto. Una vittoria attesa da tempo dall’ambiente gialloblù, arrivata al termine di una gara affrontata con determinazione, organizzazione tattica e grande spirito di squadra. Sul parquet del PalaFiom, uno dei campi più difficili della categoria, la formazione allenata da Sylvio Rocha ha concretizzato i segnali di ripresa mostrati nelle precedenti uscite, costruendo numerose occasioni da gol e dimostrando compattezza in entrambe le fasi di gioco. A fare la differenza sono state anche le giocate individuali, con Parisi protagonista di interventi decisivi tra i pali, Dos Santos particolarmente brillante nelle iniziative offensive e Pizetta e Humberto Honorio capaci di lasciare il segno con due reti ciascuno. Un successo che premia il lavoro del gruppo e restituisce entusiasmo alla Futura, protagonista di una delle sue prestazioni più convincenti.

La Futura parte forte e chiude il primo tempo sul 3-0

Per la sfida contro il Taranto, Sylvio Rocha sceglie il quintetto iniziale composto da Parisi, Honorio, Kadu, Pizetta e Dos Santos. I padroni di casa rispondono con Masiello, Espindola, Zatsuga, Donadoni e Giannace. L’avvio è favorevole al Taranto, con Espindola subito in evidenza, ma è la Futura a trovare il guizzo che cambia l’andamento dell’incontro grazie al sinistro di Humberto Honorio, capace di sorprendere la difesa avversaria e gelare il PalaFiom. Gli ospiti prendono fiducia e continuano a rendersi pericolosi, prima con un lancio di Kadu per Pizetta e successivamente con Dos Santos, che non riesce a sfruttare una clamorosa ingenuità della formazione pugliese. Il Taranto prova a reagire con due ripartenze e con una punizione di Mattia Ragusa, senza però riuscire a trovare la rete. La Cadi risponde a sua volta su palla inattiva, con una potente conclusione di Scopelliti dalla trequarti, e continua a sviluppare azioni offensive attraverso le combinazioni tra Humberto e Lorenzo Honorio.

La formazione reggina mantiene alta la pressione e sfiora ulteriormente il gol, trovando sulla propria strada un Masiello attento, autore di un intervento prodigioso sulla conclusione di Kadu. Anche il Taranto costruisce occasioni importanti: Parisi si oppone a Icque, mentre Zatsuga lascia partire una conclusione potentissima che si stampa sulla traversa. Il portiere della Futura si fa trovare pronto anche sul tentativo di Raguso, confermandosi uno dei protagonisti della partita. In mezzo al campo si distingue Lorenzo Honorio, prezioso nella costruzione del gioco e autore di un assist per Dos Santos. La squadra di Rocha continua a giocare con intensità e nell’ultimo minuto della prima frazione arriva un’altra giocata di grande qualità: Dos Santos firma il 3-0 al termine di una splendida azione individuale, consentendo alla Futura di andare all’intervallo con un vantaggio importante e meritato per quanto costruito sul terreno di gioco.

Parisi decisivo, Pizetta e Honorio chiudono i conti

La ripresa si apre con il Taranto determinato a rientrare in partita e con Parisi subito chiamato agli straordinari. Il portiere gialloblù compie una doppia, spettacolare parata su Giannace, ma dopo due minuti è Icque a trovare la rete che accorcia le distanze e riapre momentaneamente la sfida. La Futura non perde però lucidità e continua a costruire occasioni pericolose. Dos Santos ha una clamorosa opportunità per allungare nuovamente, ritrovandosi a tu per tu con Masiello, ma la sua potente conclusione colpisce in pieno il palo. Sul fronte opposto Quinto si rende pericoloso sotto porta, senza riuscire a concretizzare. A metà della seconda frazione è ancora Dos Santos a sfiorare il gol con una spettacolare acrobazia che si infrange sulla traversa. La formazione di Rocha continua a cercare la rete con insistenza e trova il meritato quarto gol grazie a Pizetta, autore di uno splendido tiro a giro che porta il risultato sull’1-4 e indirizza ulteriormente l’incontro a favore degli ospiti.

Nel finale il Taranto prova a reagire, ma trova ancora un Parisi insuperabile, protagonista di un altro intervento decisivo su Raguso. A tre minuti dal termine Giannace sfiora il gol con una conclusione violentissima che colpisce il palo, mentre i padroni di casa tentano il tutto per tutto ricorrendo al power play. La scelta espone però la formazione rossoblù alle ripartenze della Futura, che ne approfitta con grande efficacia. Pizetta completa la propria doppietta personale con una conclusione da campo a campo, prima che Humberto Honorio realizzi un’altra rete dalla lunga distanza, portando il punteggio sul definitivo 6-1. La partita regala emozioni anche negli ultimi istanti: a un minuto e trentasei secondi dalla sirena Eriel Pizetta è protagonista di un salvataggio sulla linea, mentre Dos Santos trova ancora la traversa al termine di un contropiede. Il triplice fischio sancisce così una vittoria netta e preziosa per la Cadi Antincendi Futura, capace di imporsi su un campo particolarmente impegnativo attraverso una prestazione collettiva di qualità, una solida organizzazione tattica e numerose giocate di alto livello.