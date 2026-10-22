Calcio a 5, la Futura cerca il riscatto: al Palattinà arriva l’Academy Pescara

La Cadi Antincendi Futura vuole lasciarsi alle spalle un inizio di campionato negativo e rilanciare le proprie ambizioni. La classifica è deficitaria e i risultati delle prime giornate non hanno rispecchiato le aspettative, ma il percorso è ancora lungo e il gruppo gialloblù non ha intenzione di arrendersi. La prossima occasione per cambiare passo arriverà al Palattinà, dove alle ore 19:30 la Futura affronterà l’Academy Pescara nella sesta giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Un appuntamento importante in un momento delicato della stagione, nel quale la squadra è chiamata a reagire alle difficoltà attraverso il lavoro, la concentrazione e la compattezza del gruppo. I risultati ottenuti finora sono stati deludenti, ma nulla è ancora compromesso in un torneo competitivo come la seconda categoria nazionale del futsal. L’obiettivo è ritrovare continuità e fiducia, evitando di perdere la calma e cercando di trasformare le difficoltà di questo avvio in uno stimolo per la ripartenza. La società e la squadra continuano a credere nella possibilità di risalire la classifica, puntando sullo spirito collettivo che ha sempre caratterizzato il percorso gialloblù.

Academy Pescara, un avversario ricco di esperienza e talento

Di fronte alla Cadi Antincendi Futura ci sarà un avversario di valore, capace appena due anni fa di raggiungere il primo playoff per la promozione in Serie A. L’Academy Pescara si presenta con una rosa che unisce giocatori esperti e giovani talenti, mantenendo un forte legame con il territorio abruzzese. Tra gli elementi di maggiore esperienza figurano Dudu Morgado, ex campione d’Europa, e il capitano Coco Schmitt, ai quali si affiancano giocatori importanti come Paolo Cesaroni, Antonio Masi e il bomber Diego Rodriguez, chiamati a garantire un contributo significativo in fase realizzativa. Il gruppo comprende inoltre giovani come Romagnoli, Modesti e Biondi, insieme ad altri elementi di esperienza quali Baiocchi, Dominioni, Mazzocchetti e Cilli. La guida tecnica è affidata a Saverio Palusci, ex giocatore con una lunga esperienza nel futsal abruzzese. Una formazione costruita per coniugare qualità individuali, esperienza e capacità di affrontare le difficoltà di un campionato particolarmente impegnativo, che rappresenterà quindi un banco di prova importante per le ambizioni di riscatto della squadra reggina.

Il cammino dell’Academy Pescara: una vittoria, due pareggi e due sconfitte

Nelle prime cinque giornate di campionato l’Academy Pescara ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, mostrando un rendimento alterno ma anche una notevole capacità realizzativa. La formazione abruzzese ha esordito con un pareggio per 5-5 contro il Messina, seguito dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Pirossigeno. Nel terzo turno è arrivato un altro risultato negativo, con il 6-2 subito sul campo della Lazio, mentre la successiva sfida contro il Cus Molise si è conclusa sul 2-2. Nell’ultima giornata è arrivato invece il successo esterno per 8-4 a Taranto, risultato che ha consentito alla squadra di Palusci di conquistare la prima vittoria stagionale. Il percorso degli abruzzesi conferma le difficoltà e l’equilibrio di un campionato nel quale ogni partita presenta insidie differenti. Per la Futura sarà quindi fondamentale affrontare l’incontro con attenzione e determinazione, cercando di limitare le qualità offensive degli avversari e sfruttare le opportunità per tornare a conquistare punti preziosi.

La Futura riparte dalla vittoria in Coppa della Divisione

Nonostante le difficoltà incontrate in campionato, la Cadi Antincendi Futura ha recentemente mostrato segnali incoraggianti in Coppa della Divisione, riuscendo a conquistare la vittoria e il passaggio del turno sul campo del Blikgink Soverato. Un risultato che ha restituito fiducia all’ambiente e offerto indicazioni positive sulle possibilità di crescita della squadra. Nella sfida di coppa si sono messi particolarmente in evidenza i giovani Turiano, Mendes, Cambareri e Lorenzo Honorio, protagonisti di una prestazione che conferma la volontà del gruppo di reagire al difficile avvio stagionale. Il successo rappresenta un punto dal quale ripartire, soprattutto sul piano della fiducia e della consapevolezza nei propri mezzi. La squadra punta adesso a trasferire in campionato i segnali positivi emersi nell’ultima uscita, consapevole che soltanto attraverso il lavoro quotidiano e la continuità delle prestazioni sarà possibile migliorare una classifica attualmente insoddisfacente. Il confronto con Pescara assume quindi un significato particolare, perché potrebbe rappresentare un passaggio importante nel percorso di rilancio dei gialloblù.

Futura-Academy Pescara, orario, diretta tv e arbitri

La sfida tra Cadi Antincendi Futura e Academy Pescara, valida per la sesta giornata di campionato, si disputerà al Palattinà con calcio d’inizio alle ore 19:30. La società gialloblù chiama a raccolta i propri sostenitori per un appuntamento che assume un valore particolare dopo le difficoltà delle prime settimane. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Futsal Tv, con la telecronaca affidata a Fabrizio Cantarella, mentre la replica sarà proposta lunedì su ReggioTv, canale 77, emittente ufficiale del club. A dirigere la gara saranno gli arbitri Vallecaro di Salerno e Zangara di Catanzaro. Per la Cadi Antincendi Futura l’obiettivo è ritrovare punti e convinzione davanti al proprio pubblico, affrontando un avversario di qualità con la determinazione necessaria per invertire il rendimento delle prime giornate. Una partita che, per il gruppo gialloblù, rappresenta non soltanto un’occasione per migliorare la classifica, ma anche la possibilità di avviare concretamente la propria ripartenza stagionale.