Calcio a 5, il derby dello Stretto è del Messina: i siciliani travolgono la Futura per 6-1

Continua il momento negativo della Cadi Antincendi Futura, che esce sconfitta dal derby dello Stretto contro Messina e non riesce a invertire la rotta in questo difficile avvio di campionato. I gialloblù cedono per 6-1 al termine di una partita nella quale, nonostante diverse occasioni costruite, non riescono a trovare la continuità necessaria per contrastare i padroni di casa. A fare la differenza sono soprattutto la concretezza offensiva della formazione messinese e le parate di Tarenzi, decisivo in più occasioni nel negare il gol agli ospiti. Per la Futura arriva così un’altra battuta d’arresto, che rende ancora più importante il prossimo appuntamento casalingo. Dopo la pausa, venerdì 23 ottobre contro Pescara, servirà anche il sostegno del pubblico del Palattinà per provare a cambiare passo e risollevare una squadra che ha incontrato numerose difficoltà nelle prime giornate del torneo.

Primo tempo: Messina colpisce, Kadu prova a riaprire la partita

La Futura si presenta al derby con mister Rocha che rilancia Pizetta nel quintetto iniziale, insieme a Kadu, Honorio, Scopelliti e Parisi tra i pali. Messina risponde con Tarenzi, Darici, Lucio Garcia, Piccolo e Vinicius Lanza. L’avvio della gara vede gli ospiti cercare subito la via della rete con Pizetta e Scopelliti, mentre i padroni di casa rispondono con una conclusione dalla distanza di Piccolo, sulla quale Parisi si fa trovare pronto. La Futura costruisce una buona opportunità quando Kadu serve in profondità Pizetta, che si presenta davanti a Tarenzi senza riuscire a superarlo. Anche Vinicius Lanza tenta la conclusione dalla distanza, prima di un nuovo contropiede dei gialloblù che porta ancora Pizetta a tu per tu con il portiere messinese. Tarenzi si conferma determinante e respinge con il corpo, impedendo alla formazione ospite di sbloccare il risultato.

Proprio nel momento migliore della Futura arriva il vantaggio dei padroni di casa. È Piccolo, capitano dei giallorossi, a trovare la rete con una conclusione mancina da fuori area. Messina sfiora subito il raddoppio con Centorrino, ma Parisi compie un intervento decisivo. Il secondo gol arriva comunque poco dopo, quando Adamo trova la rete dalla stessa posizione dalla quale aveva segnato Piccolo. La squadra di Rocha prova a reagire e costruisce un’altra opportunità con Honorio, autore di un buon assist per Scopelliti, che però non riesce a concretizzare. A riaprire momentaneamente la sfida è Kadu, che sfrutta un calcio d’angolo battuto da Pizetta e realizza il gol del 2-1. La Cadi Antincendi Futura sfiora anche il pareggio con Cambareri, ma Messina continua a rendersi pericoloso in ripartenza, trovando ancora una volta sulla propria strada un attento Parisi, bravo a fermare Lucio Garcia.

Nel finale della prima frazione, però, la formazione messinese riesce ad allungare nuovamente. Luquinhas trova il gol del 3-1 a cinque minuti dalla conclusione del tempo, dopo due tentativi offensivi. La Futura prova a replicare con una potente conclusione di Christian Dos Santos, neutralizzata da Tarenzi, ma sulla successiva ripartenza arriva anche il quarto gol dei padroni di casa. A realizzarlo è ancora Nanni Piccolo, che completa così la propria doppietta personale. Prima dell’intervallo, Tarenzi si rende protagonista di un altro intervento decisivo su Kadu, impedendo agli ospiti di accorciare nuovamente le distanze. Il primo tempo si chiude dunque con Messina avanti 4-1, un risultato maturato nonostante le diverse occasioni costruite dalla formazione reggina, che paga soprattutto la scarsa concretezza sotto porta e la capacità degli avversari di sfruttare le opportunità offensive.

Secondo tempo: la Futura colpisce la traversa, Luquinhas chiude il derby

Nella ripresa la Cadi Antincendi Futura prova a rientrare in partita, ma trova ancora una volta un Tarenzi particolarmente efficace tra i pali. Il portiere messinese si oppone a Kadu, che poco dopo cerca anche una deviazione vincente di Honorio con una conclusione potente, senza riuscire a trovare la rete. La partita resta vivace e anche i padroni di casa continuano a creare occasioni: Vinicius Lanza colpisce la traversa, mentre dall’altra parte Cambareri viene fermato da un nuovo intervento del portiere giallorosso. La Futura continua a cercare il gol e va vicinissima alla seconda marcatura con Scopelliti, che al termine di un’azione di contropiede centra in pieno la traversa. Messina ha invece un’altra grande opportunità con Adamo, che approfitta di un errore degli ospiti ma spreca il possibile quinto gol davanti a Parisi.

Con il passare dei minuti e il risultato ancora sul 4-1, mister Rocha decide di tentare il tutto per tutto. A 8 minuti e 30 secondi dalla conclusione, la Cadi Antincendi Futura ricorre al powerplay per aumentare la pressione offensiva e provare a riaprire la gara. La scelta, però, espone i gialloblù alle ripartenze avversarie. Dopo un palo pieno colpito da Lanza su calcio di punizione, Messina trova il quinto gol con Luquinhas, che sfrutta la situazione tattica degli ospiti e conclude da una metà campo all’altra. Lo stesso giocatore si ripete poco dopo, questa volta con un colpo di testa su assist di Tarenzi, fissando il risultato sul definitivo 6-1 e completando la propria tripletta. Per la formazione reggina arriva così una sconfitta pesante, al termine di una gara nella quale non sono mancate le occasioni offensive, ma è mancata la precisione necessaria per trasformarle in gol.

Futura, adesso la pausa: il 23 ottobre arriva Pescara al Palattinà

Il derby dello Stretto conferma le difficoltà incontrate dalla Cadi Antincendi Futura in questo avvio di stagione. La formazione gialloblù non riesce ancora a sbloccarsi e deve fare i conti con un nuovo risultato negativo, nonostante i tentativi di Pizetta, Kadu, Scopelliti e degli altri protagonisti della fase offensiva. La capacità di Messina di concretizzare le occasioni e le numerose parate di Tarenzi hanno indirizzato una partita nella quale la squadra di Rocha ha provato più volte a rimanere in corsa. Adesso l’attenzione si sposta sul prossimo impegno: dopo la pausa, venerdì 23 ottobre, la Futura tornerà davanti ai propri tifosi al Palattinà per affrontare Pescara. Sarà un appuntamento importante per cercare di interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia, con il sostegno del pubblico di casa chiamato ad accompagnare la squadra in una fase particolarmente delicata del campionato.