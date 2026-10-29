Calcio a 5 femminile, la Michele Priolo espugna Agira e resta imbattuta

Prosegue nel migliore dei modi l’avvio di stagione della Michele Priolo, che conquista la quarta vittoria consecutiva imponendosi per 4-2 sul campo dell’Agira, in provincia di Enna. Per la formazione reggina si tratta del secondo successo in altrettante trasferte, a conferma di un momento particolarmente positivo per le ragazze allenate da mister De Stefano. A decidere l’incontro sono state la doppietta di Sabatino e le reti di Brenda Moreira e Siclari, protagoniste di una prestazione che ha permesso alle reggine di costruire un vantaggio importante. La partita, tuttavia, si è rivelata meno semplice di quanto il risultato parziale potesse far immaginare. Dopo essersi portata sul 4-0, infatti, la Michele Priolo ha dovuto fronteggiare il tentativo di rimonta delle padrone di casa, capaci di accorciare le distanze fino al 4-2. Nonostante le difficoltà, la squadra reggina ha mantenuto il controllo del risultato, riuscendo a portare a casa altri tre punti preziosi. A testimoniare la mole di gioco prodotta dalle ospiti anche le numerose occasioni create, con ben 28 tiri effettuati nel corso della ripresa.

Adesso la pausa, poi il big match al PalaViola contro lo Spartak San Nicola

Dopo quattro successi nelle prime quattro gare stagionali, la Michele Priolo potrà approfittare della pausa del campionato, prevista per questa domenica, per recuperare energie e preparare il prossimo impegno. Le reggine torneranno in campo domenica 8 novembre, al PalaViola, dove affronteranno lo Spartak San Nicola in una sfida particolarmente attesa. Tra le protagoniste dell’incontro ci sarà anche Gaby Tardelli, portiere pluricampione d’Italia in forza alla formazione avversaria. Si preannuncia così una sfida nella sfida con Martina Cacciola, estremo difensore della Michele Priolo e anche lei vincitrice dello scudetto. Cacciola non ha preso parte alla trasferta di Agira, ma le compagne hanno voluto dedicarle i tre punti conquistati in Sicilia. L’appuntamento dell’8 novembre rappresenterà quindi un nuovo banco di prova per la squadra di De Stefano, chiamata a dare continuità a un avvio di campionato caratterizzato da risultati positivi e da un importante contributo collettivo.

Grande soddisfazione per il percorso della squadra è stata espressa dal presidente Emy Priolo, che ha sottolineato il lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico in questa prima parte della stagione. “Un grande avvio di stagione, con quattro vittorie, frutto dell’ottimo lavoro svolto dalle ragazze e dal mister. Tutte stanno dando il proprio contributo e non possiamo che essere ottimisti per il prosieguo”. Parole che testimoniano il clima di fiducia all’interno della società reggina, reduce da quattro vittorie consecutive e pronta a sfruttare la sosta per arrivare nelle migliori condizioni al confronto casalingo con lo Spartak San Nicola. Un appuntamento che metterà nuovamente alla prova le ambizioni della Michele Priolo, protagonista finora di un percorso senza sconfitte.