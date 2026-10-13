Calcio, 1ª Categoria reggina: Campese a punteggio pieno. E arriva anche Giovanni Catalano

La Campese non si ferma e, dopo un avvio di campionato caratterizzato da tre vittorie nelle prime tre giornate, mette a segno un nuovo colpo di mercato. La società ha infatti assicurato al proprio reparto offensivo le prestazioni di Giovanni Catalano, attaccante classe 1996, reduce dall’esperienza con la maglia del Val Gallico. Un’operazione portata a termine dal direttore sportivo Alfredo Carrozza, che aggiunge un’ulteriore soluzione alla rosa allenata da Daniele Carrozza, già protagonista di una partenza convincente nel campionato di Prima Categoria.

L’arrivo del nuovo attaccante rappresenta un altro passaggio nel percorso di costruzione di una squadra che punta a ritagliarsi un ruolo importante durante la stagione, mantenendo al centro del proprio progetto il lavoro quotidiano e la crescita del gruppo. Con nove punti conquistati nelle prime tre partite, la Campese ha già mostrato segnali incoraggianti, sia sul piano dei risultati sia sotto il profilo del gioco, ma la società continua a intervenire per ampliare le alternative a disposizione dello staff tecnico.

Giovanni Catalano rinforza l’attacco: le esperienze con Val Gallico, Catona e Deliese

Il nuovo acquisto arriva alla Campese dopo una buona stagione disputata con il Val Gallico, formazione con la quale ha avuto modo di mettere in mostra le proprie caratteristiche offensive. Nel suo percorso calcistico figurano anche le esperienze con Catona e Deliese, tappe che hanno contribuito alla sua crescita e gli hanno consentito di maturare esperienza. Il direttore sportivo Alfredo Carrozza ha così aggiunto un ulteriore elemento al reparto avanzato, completando un lavoro di mercato condotto con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa competitiva e attrezzata per affrontare un campionato lungo e impegnativo. Un aspetto significativo dell’operazione riguarda la conoscenza già esistente tra Catalano e mister Daniele Carrozza. Il tecnico conosce bene l’attaccante, ne apprezza le caratteristiche e ne riconosce le qualità, un fattore che potrebbe agevolarne l’inserimento all’interno di un gruppo già molto affiatato. L’arrivo del classe 1996 amplia dunque le possibilità di scelta dello staff e offre nuove alternative nella gestione delle diverse situazioni di gioco, in una fase della stagione nella quale la Campese sta cercando di consolidare la propria identità.

Tre vittorie in tre partite: la Campese parte forte in Prima Categoria

Il rinforzo offensivo arriva in un momento particolarmente positivo per la formazione guidata da Daniele Carrozza. La Campese ha infatti conquistato nove punti nelle prime tre giornate del campionato di Prima Categoria, ottenendo altrettante vittorie e accompagnando i risultati con prestazioni caratterizzate da un gioco piacevole e da trame interessanti. Un avvio che conferma il buon lavoro svolto nella costruzione della squadra e nella preparazione della stagione, ma che non modifica l’atteggiamento richiesto dalla società ai propri giocatori. Mister Daniele Carrozza, giovane allenatore dalle idee chiare, sta lavorando per valorizzare le risorse a propria disposizione e dare alla formazione un’identità precisa e riconoscibile. La compattezza del gruppo rappresenta uno degli elementi sui quali si fonda il progetto tecnico, insieme alla volontà di affrontare ogni impegno con concentrazione e continuità. In questo contesto si inserisce anche il lavoro del direttore sportivo Alfredo Carrozza, impegnato a mettere a disposizione dell’allenatore una rosa capace di affrontare le difficoltà e le esigenze di una stagione ancora lunga. Il nuovo acquisto conferma quindi la volontà di non fermarsi ai primi risultati positivi, ma di continuare a rafforzare la squadra per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti.

Le ambizioni della società e la leadership del capitano Santo Buda

La Campese non nasconde l’ambizione di essere protagonista nel campionato di Prima Categoria, pur mantenendo un’impostazione basata su umiltà, lavoro, concentrazione e massimo impegno. La filosofia della società è quella di procedere gradualmente, affrontando una partita alla volta e senza lasciarsi condizionare dall’entusiasmo generato dalle prime vittorie. Un atteggiamento condiviso dal capitano Santo Buda e dai suoi compagni, consapevoli che il percorso stagionale è ancora lungo e che saranno i risultati sul campo a determinare il bilancio definitivo. La partenza a punteggio pieno rappresenta certamente un segnale incoraggiante, ma il gruppo è chiamato a confermare quanto mostrato nelle prime uscite attraverso prestazioni costanti e una crescita progressiva. L’innesto di Giovanni Catalano si colloca proprio all’interno di questa prospettiva, offrendo ulteriori possibilità alla squadra senza modificare i principi che ne guidano il lavoro. Il progetto della Campese continua così a svilupparsi attraverso la valorizzazione delle risorse già presenti e l’inserimento di nuovi elementi in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Con l’arrivo dell’ex Val Gallico, la Campese aggiunge dunque un altro tassello al proprio organico e conferma la volontà di affrontare il campionato con una rosa competitiva. Il buon avvio di stagione, il lavoro del direttore sportivo Alfredo Carrozza e la guida tecnica di Daniele Carrozza costituiscono le basi sulle quali la società intende costruire il proprio percorso. La squadra ha già dimostrato di poter ottenere risultati e proporre un gioco interessante, ma la sfida sarà mantenere continuità e concentrazione anche nelle prossime giornate. Per il capitano Santo Buda e i suoi compagni, l’obiettivo immediato resta quello di proseguire sulla strada intrapresa, valorizzando la compattezza del gruppo e l’impegno quotidiano. Senza proclami e senza considerare i primi successi come un traguardo raggiunto, la Campese guarda ai prossimi impegni con la consapevolezza che ogni risultato dovrà essere conquistato sul campo, un passo alla volta.