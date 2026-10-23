Calabria, volontari di Plastic Free e detenuti insieme per ripulire 3 spiagge in 3 città | INFO

Tre appuntamenti sulle coste calabresi per una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e al reinserimento sociale. Domani, sabato 24 ottobre, persone detenute, affidati all’esecuzione penale esterna e volontari saranno impegnati nella raccolta di plastica e altri rifiuti a Corigliano-Rossano, Crotone e Palmi, nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance APS, associazione attiva nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute ed ex detenute.

L’iniziativa, che coinvolgerà complessivamente 24 città in dieci regioni italiane, è la prima mobilitazione nazionale dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le due associazioni e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia. L’accordo prevede almeno due giornate nazionali all’anno, oltre ad attività locali, per promuovere educazione ambientale, cittadinanza attiva e percorsi di responsabilizzazione e inclusione sociale.

Le attività calabresi coinvolgeranno persone provenienti da cinque istituti penitenziari e dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria. In provincia di Cosenza, a Corigliano-Rossano, il ritrovo è fissato alle ore 10.30 presso la Madonnina, in viale Cristoforo Colombo, con la partecipazione di persone detenute della Casa Circondariale di Castrovillari. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e realizzata con la collaborazione di EcoRoss, sarà coordinata dalla referente Plastic Free Carmela Cesarini.

A Crotone, l’appuntamento è alle ore 9.30 sulla spiaggia pubblica di fronte al cimitero, dove i volontari saranno affiancati da due detenuti della Casa Circondariale cittadina. L’intervento, patrocinato dal Comune, sarà coordinato dalle referenti Plastic Free Lina Esposito e Acheropita Zampelli.

In provincia di Reggio Calabria, a Palmi, il ritrovo è previsto alle ore 9.30 al Fortino di Pietrenere. Alla pulizia parteciperanno cinque detenuti provenienti dagli istituti penitenziari di Locri, Laureana di Borrello e Vibo Valentia, rispettivamente due, due e uno, insieme a dieci persone affidate all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palmi e coordinata per Seconda Chance da Valeria Votano, vedrà impegnate le referenti Plastic Free Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte. All’appuntamento palmese prenderanno parte anche il Presidio Libera “Rossella Casini”, l’associazione Amici di Gisa, l’associazione ‘Mbuttaturi della Varia di Palmi e l’associazione Fogghi di Luna. A sostenere l’iniziativa saranno inoltre il bar Delice’s di Francesco Rotondo e il panificio Le Meraviglie del Grano di Carmine Santaiti. Per i partecipanti alle iniziative calabresi sono previsti anche momenti di accoglienza e ristoro.

“Tre città, diversi istituti penitenziari e tante persone che si ritroveranno a lavorare insieme per un obiettivo comune – dichiara Alberto Fio, referente regionale Plastic Free per la Calabria –. La partecipazione delle persone detenute e di quelle affidate all’UEPE dà a queste giornate un valore particolare: attraverso un’attività concreta possono contribuire alla cura del territorio, entrare in relazione con i volontari e sentirsi parte della comunità. Il reinserimento sociale ha bisogno anche di occasioni come queste, nelle quali ciascuno possa assumersi una responsabilità e offrire il proprio contributo. Ci auguriamo che tanti cittadini partecipino, perché il rispetto dell’ambiente e l’inclusione sono responsabilità che riguardano tutti”.

La mobilitazione si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato tra Plastic Free e Seconda Chance, che attraverso le attività di volontariato ambientale coinvolge persone detenute ed esponenti della società civile in esperienze di utilità collettiva. Il nuovo protocollo nazionale con il DAP punta a dare continuità a queste iniziative, favorendo il coinvolgimento di un numero crescente di istituti penitenziari e rafforzando le opportunità di partecipazione e reinserimento sociale. La partecipazione alle pulizie ambientali è aperta anche ai cittadini. Per conoscere i dettagli dei singoli appuntamenti e iscriversi gratuitamente è possibile consultare la sezione eventi del sito www.plasticfreeonlus.it.