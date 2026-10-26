Calabria, visite mediche con taxi gratis per gli over 75: Occhiuto lancia il nuovo servizio regionale | VIDEO

Un taxi gratuito per accompagnare gli anziani alle visite mediche, direttamente da casa alla struttura sanitaria e ritorno. È il nuovo servizio introdotto dalla Regione Calabria e annunciato dal presidente Roberto Occhiuto attraverso un video pubblicato sui social. Si chiama Social Taxi ed è rivolto ai cittadini con più di 75 anni che rientrano nei requisiti previsti e prenotano una prestazione sanitaria attraverso il CUP, il Centro unico delle prenotazioni. L’obiettivo dell’iniziativa è facilitare l’accesso alle cure per gli anziani che devono raggiungere strutture mediche distanti dalla propria abitazione e che possono incontrare difficoltà negli spostamenti. Il servizio prevede l’utilizzo di veicoli NCC, a noleggio con conducente, con costi interamente sostenuti dalla Regione Calabria.

Occhiuto: “la Calabria è la prima regione in Italia ad attivare questo servizio”

Ad annunciare l’iniziativa è stato il governatore Roberto Occhiuto, che ha illustrato il funzionamento del nuovo servizio regionale attraverso un video diffuso sui propri canali social. “La Calabria è la prima regione in Italia ad attivare questo servizio. Con il Social Taxi della Regione Calabria, gli over 75 che rientrano nei requisiti del servizio e che prenotano una visita sul CUP, possono essere accompagnati da casa alla struttura sanitaria e ritornare al termine della visita. Gratuitamente”, ha spiegato il presidente della Regione. Il Social Taxi nasce quindi per offrire un servizio di accompagnamento ai cittadini anziani che, pur avendo ottenuto una prenotazione medica, devono affrontare spostamenti anche di diversi chilometri per raggiungere la struttura indicata.

Visite mediche lontane da casa, il servizio per gli anziani calabresi

Occhiuto ha spiegato che il nuovo servizio sarà collegato al sistema di prenotazione delle prestazioni mediche, così da agevolare gli spostamenti degli utenti che rientrano nei requisiti previsti. “È un servizio che rendiamo disponibile sul Cup, sul Centro unico delle prenotazioni, per tutti quelli che hanno più di 75 anni e che, prenotando una visita, quella visita la trovano sul Cup distante da casa loro, magari 20-30 chilometri. Spesso è come se quella visita per loro non ci fosse”, ha osservato il governatore.

Come funziona il Social Taxi: accompagnamento gratuito con auto NCC

Il servizio prevede l’impiego di automobili NCC, ovvero veicoli a noleggio con conducente, che si occuperanno dell’intero trasferimento dell’utente. Il conducente raggiungerà l’abitazione dell’anziano, lo accompagnerà presso la struttura sanitaria dove è stata prenotata la visita, attenderà il completamento della prestazione e successivamente lo riporterà a casa. Tutti i costi del trasporto saranno a carico della Regione Calabria, senza spese per gli utenti ammessi al servizio. “Abbiamo pensato di farli accompagnare a spese della Regione da una macchina, da un Ncc che li andrà a prendere a casa, li accompagnerà a far la visita, li aspetterà e poi li riaccompagnerà di nuovo a casa. È un modo per prenderci cura delle persone più fragili”, ha dichiarato Occhiuto.

Si parte da Catanzaro, poi il Social Taxi sarà esteso a tutta la Calabria

L’attivazione del servizio avverrà in maniera progressiva. In questa prima fase il Social Taxi sarà disponibile soltanto a Catanzaro, mentre l’estensione alle altre province calabresi è prevista nelle prossime settimane. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione: “per il momento il servizio sarà solo a Catanzaro, nelle prossime settimane sarà attivo in tutta la regione”. L’iniziativa interesserà quindi progressivamente anche Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, insieme agli altri territori regionali, secondo le modalità di attivazione previste.