Calabria, vasto incendio a Mormanno: chiusa la Statale 504 in entrambe le direzioni, Canadair in azione

La strada statale 504 “di Mormanno” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 29 e il km 25, a causa di un incendio. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento mediante l’intervento dei Canadair. Le deviazioni sono segnalate in loco dal personale Anas presente sul posto. Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare! Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.