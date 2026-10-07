Calabria, una Madonna a 8 metri di profondità: l’opera nei fondali dell’Isola di Dino | FOTO

È stata installata sui fondali dell’Isola di Dino la lastra ferrea raffigurante la Madonna della Grotta di Praia a Mare ideata e realizzata nell’ambito delle celebrazioni del 700esimo anniversario dell’arrivo via mare della statua della patrona del comune dell’Alto Tirreno cosentino. Il manufatto artistico, alto circa due metri, è stato posizionato all’interno della Grotta Azzurra, a otto metri di profondità. Oltre che per gli appassionati di subacquea sarà raggiungibile anche da chi è semplicemente esperto di apnea. All’operazione hanno collaborato istituzioni come l’Ente parchi marini della Regione Calabria e la parrocchia con realtà del territorio: associazioni turistiche, un designer, un centro diving, imprese balneari, di carpenteria metallica ed edile.

Tutto è partito da un’idea celebrativa di Francesco La Gatta, trasformata in progetto grafico da Espedito Iannini. La parte in ferro è stata realizzata da Caterina Bossio e il basamento in cemento da Giovanni e Alessio Condicelli. Al trasporto in spiaggia e in mare fino al punto di installazione hanno collaborato Rosangela Lomonaco, Francesco Martuccio, Vicky e Gerardo Barbuti e Tony Orlando. Infine, il posizionamento a cura dell’istruttore subacqueo Stefano Gallico e dell’ideatore stesso.

“La scelta del posizionamento sul fondale praiese richiama la roccia sulla quale, secondo la tradizione, la statua della Vergine venerata sul Tirreno cosentino venne posata da alcuni marinai nel 1326”, spiegano i promotori dell’iniziativa. “Settecento anni dopo – hanno aggiunto -, torna idealmente al mare, suggellando il legame tra storia religiosa, identità marinara e patrimonio naturale“.