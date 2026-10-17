Calabria, torna FrecciaRosa: mammografie, screening e vaccini gratis alla stazione di Cosenza e visite a bordo dei treni

FrecciaRosa torna in Calabria e, per la prima volta, anche con il truck della prevenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione con ASP Cosenza, si terrà martedì 20 ottobre nella stazione di Cosenza, e offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV. Nello specifico, saranno disponibili diversi servizi dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. Per quanto riguarda gli screening oncologici, sarà possibile ritirare gratuitamente il kit colon retto, rivolto a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Saranno inoltre offerte mammografie gratuite alle donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni residenti nel bacino di competenza dell’ASP di Cosenza, mentre per le donne tra i 45 e i 49 anni saranno disponibili consulenze per la prevenzione del tumore della mammella.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle vaccinazioni. Sarà disponibile la vaccinazione gratuita contro l’HPV per donne e uomini di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, indipendentemente dalla residenza o dal domicilio. La vaccinazione potrà essere effettuata anche da persone al di fuori di questa fascia d’età, in presenza di specifiche condizioni, tra cui immunodepressione attestata da certificazione medica, patologie che aumentano il rischio di complicanze da HPV o precedenti trattamenti per lesioni precancerose causate dall’infezione. Sarà inoltre possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale, rivolta a tutti i residenti nella Regione Calabria. L’iniziativa comprenderà, infine, attività di valutazione cardiometabolica.

Dalle 9.30 alle 17 i volontari di Fondazione IncontraDonna distribuiranno il “Vademecum della Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute. Inoltre, sarà possibile accedere al servizio di prenotazione screening per tutta la Regione Calabria e saranno portate avanti attività di sensibilizzazione sulle campagne di prevenzione attive. In Calabria, la prevenzione del tumore al seno viaggia anche a bordo dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS).

Martedì 20 ottobre, sono coinvolti quattro treni nell’iniziativa. Il Regionale 5562, in partenza da Cosenza alle 12:25 fino a Paola e il Regionale 6587, in partenza da Paola alle 15:15 fino a Cosenza, entrambi con fermata intermedia a Castiglione Cosentino; il Regionale 6563, in partenza da Paola alle 12:55 fino a Lamezia Terme e il Regionale 5564, in partenza da Lamezia alle 14:27 fino a Paola, entrambi con fermata intermedia ad Amantea.

A bordo dei treni, volontari della Fondazione IncontraDonna e medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) forniranno gratuitamente consulenze e distribuiranno materiale informativo, compreso il “Vademecum della Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, disponibile anche in formato digitale e tradotto in più lingue, in modo da raggiungere un pubblico sempre più ampio. A questo si affianca la possibilità di prenotare teleconsulti, un’opportunità pensata per chi desidera ricevere chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

Sempre per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, quest’anno RFI (Gruppo FS) ha acceso 40 stazioni, illuminandole di rosa, nelle serate del 30 settembre e del 1° ottobre. In Calabria, a illuminarsi di rosa sono state le stazioni di Reggio Calabria e Cosenza, che, per l’occasione, tornerà a illuminarsi anche nella giornata di martedì 20.

FrecciaRosa è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e del Regionale. L’appuntamento, giunto alla sedicesima edizione e divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 46 milioni di passeggeri, con oltre 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e 115 tra medici e volontari, con la distribuzione di oltre 15.000 copie del “Vademecum della Salute” e più di 7.500 consultazioni in versione digitale.