Calabria Teologica 2026: al via la quinta edizione, il programma e le tappe nelle 12 diocesi

Prende il via la 5ª edizione dell’iniziativa “Calabria Teologica”, promossa e curata dall’Associazione Teologica Calabra in collaborazione con la Conferenza Episcopale Calabra (CEC). Il ciclo di incontri propone un ricco itinerario attraverso le 12 diocesi della regione, offrendo un’occasione di riflessione profonda per interrogarsi su come “Pensare e vivere la fede qui ed ora”. Primo appuntamento 19 ottobre, alle ore 18.30, nella chiesa di San Domenico a Lamezia Terme, con un dibattito a partire dal volume “Chiesa al plurale. Una prospettiva escatologica” (San Paolo, 2026), di don Roberto Oliva, presidente dell’Associazione teologica calabra. Al centro del dibattito vi sarà la domanda: “C’è troppa diversità nella Chiesa?”

“Come Associazione di teologi abbiamo voluto coinvolgere tutte le Diocesi calabresi per sottolineare l’ecclesialità del nostro cammino di riflessione” – afferma il presidente don Roberto Oliva. “Il nostro desiderio è di stimolare una riflessione, gli appuntamenti saranno occasione di incontro con le comunità e le diocesi per mediare, attraverso il pensiero teologico e il confronto, l’attualità dell’annuncio del Vangelo sui nostri territori”.

Gli appuntamenti:

– 19 ottobre, diocesi di Lamezia Terme – dibattito a partire dal volume “Chiesa al plurale. Una prospettiva escatologica” (San Paolo, 2026), di don Roberto Oliva, presidente dell’Associazione teologica calabra. Al centro del dibattito vi sarà la domanda: “C’è troppa diversità nella Chiesa?”.

– 16 novembre, diocesi di Cassano all’Jonio – don Antonio Bomenuto, a partire dal suo testo “Ecclesia semper reformanda. La riforma della Curia Romana a servizio dell’evangelizzazione” (Marcianum, 2024), guiderà la riflessione sul quesito: “Come riformare la Chiesa per annunciare il Vangelo?”.

– 14 dicembre, diocesi di Locri – Gerace – don Giancarlo Musicò stimolerà il confronto attraverso il volume “Il Cristo totale. La vita di Gesù incisa nel suo corpo” (San Paolo, 2024), incentrato sulla domanda “Possiamo conoscere Cristo nel suo corpo?”.

– 3 gennaio 2027, diocesi di Crotone – Santa Severina – l’incontro sarà con don Ferdinando Fodaro, autore di “La fede come atto di autentica libertà” (Rubbettino, 2025), per riflettere sul tema “Siamo davvero liberi di credere?”.

– 25 gennaio 2027, diocesi di Rossano – Cariati – papas Alex Talarico animerà il dibattito su “Passi verso la comunione. Il contributo di Eleuterio Fortino nel dialogo teologico cattolico-ortodosso” (Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, 2024), ponendo la questione “Possiamo essere una sola Chiesa?”.

– 5 febbraio 2027, diocesi di Reggio Calabria – Bova – Giovanni Amendola, autore di “Dio al crocevia. Come credere nel XXI secolo?” (Paoline, 2026), si confronterà sul quesito “Possiamo realmente incontrare Dio?”.

– 20 febbraio 2027, diocesi di Oppido Mamertina – Palmi – padre Pino Stancari dialogerà su “La Calabria tra il sottoterra e il cielo” (Rubbettino, 2025), proponendo la provocazione “Quale Calabria nella logica di Dio?”.

– 13 marzo 2027, diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea – interverrà don Giuseppe Gagliano, autore di “Maria, tipo e modello della Chiesa” (Cittadella, 2025), focalizzandosi su “Perché Maria è così importante per i cristiani?”.

– 10 aprile 2027, diocesi di Lungro – don Michele Munno animerò il dibattito su “La funzione di santificare della Chiesa e i sacramenti dell’iniziazione cristiana” (Shalom, 2025) attorno al tema “Perché l’iniziazione cristiana è in crisi?”.

– 13 aprile 2027, diocesi di Catanzaro – Squillace, don Simone Vittorio Gatto animerà a partire dal suo “L’arte di accompagnare, discernere e integrare la fragilità della famiglia” (Glossa, 2025), affronterà il delicato argomento “Come curare una famiglia in crisi”.

– 22 aprile 2027, diocesi di San Marco Argentano – Scalea – Luigi Mariano Guzzo, attraverso il libro “Eguaglianza battesimale e diseguaglianza ministeriale” (Giappichelli, 2025), stimolerà il dibattito chiedendosi “Siamo tutti uguali nella Chiesa?”.

– 28 maggio 2027, diocesi di Cosenza – Bisignano – mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia accademia di Teologia (PaTh), autore di “Teologia in ginocchio” (Ancora, 2026), proporrà una riflessione conclusiva aperta al futuro: “Quale teologia per una nuova epoca?”.