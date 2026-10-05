Calabria, Straface al torneo di calcio paralimpico: gli annunci sui sostegni economici per l’inclusione, “per garantire dignità e autonomia ai nostri ragazzi”

Un investimento di oltre 10 milioni di euro per realizzare 20 Centri Polivalenti dedicati alle neurodivergenze e all’autismo in tutta la Calabria, insieme a risorse destinate allo sport inclusivo, alle famiglie e alle associazioni del Terzo settore. È questo uno dei principali messaggi emersi dall’intervento dell’assessore regionale al Welfare, Inclusione sociale e Pari opportunità, Pasqualina Straface, nel corso della manifestazione “Uniti si vince”, il torneo inclusivo di calcio paralimpico promosso dall’ASD Totò For Special Ones presso lo Sport Village “Carmine Carbone” di Zumpano. L’iniziativa ha rappresentato un momento di sport e partecipazione, ma anche l’occasione per fare il punto sulle politiche regionali rivolte alle persone con disabilità e ai nuclei familiari che quotidianamente affrontano carichi assistenziali complessi. “Eroismo quotidiano, gioia condivisa e inclusione reale: osservare questi ragazzi scendere in campo, lottare su ogni pallone, cadere e rialzarsi con il sorriso è un’emozione grandissima che stringe il cuore e dà il senso più autentico al nostro impegno istituzionale. Lo sport non è semplice prestazione agonistica, ma rappresenta il più potente e democratico strumento di coesione sociale e di abbattimento delle barriere”.

A Zumpano il torneo inclusivo “Uniti si vince”

Sul campo dello Sport Village “Carmine Carbone” si è disputata un’emozionante sfida tra la Totò For Special Ones e la Salernitana For Special, in una giornata che ha richiamato numerose realtà sportive ed enti del Terzo settore, anche provenienti da fuori regione. Alla manifestazione hanno preso parte, tra gli altri, Modena Calcio a 8, la struttura Borgo dei Mastri, la società City Rende F.C., il Comitato Italiano Paralimpico Calabria e l’ASD SV Real Zumpano. L’assessore Straface ha rivolto un ringraziamento all’associazione organizzatrice e al suo presidente, Luca Cavaliere, tecnico qualificato FIGC e unico in Calabria, sottolineando il ruolo strategico delle realtà associative nella costruzione di percorsi capaci di rafforzare inclusione, autonomia e partecipazione sociale. “Quando la passione e le competenze professionali incontrano il sostegno attivo delle istituzioni, si generano percorsi virtuosi capaci di trasformare la vita delle famiglie. Sapere che i nostri giovani atleti rappresentano la Calabria e la Basilicata nei campionati paralimpici della FIGC, coltivando il sogno delle fasi finali a Coverciano al pari dei grandi club nazionali, dimostra che la disabilità non è un limite, ma un patrimonio di talenti da sostenere con dignità e continuità”.

“SuperAbilities”, 8 milioni di euro per i percorsi inclusivi

Nel corso del suo intervento, l’esponente della Giunta Occhiuto ha richiamato anche l’impegno finanziario e programmatorio messo in campo dalla Regione Calabria a sostegno delle fragilità e dell’associazionismo di settore. Tra le misure citate figura “SuperAbilities”, finanziata con un investimento complessivo di 8 milioni di euro nell’ambito della programmazione europea PR Calabria FESR FSE+. Grazie a questa misura, la Totò For Special Ones ha ottenuto un finanziamento di 75.000 euro destinato a un percorso multidisciplinare della durata di 20 mesi, attraverso il quale vengono garantite settimanalmente attività di atletica, nuoto e calcio con il supporto di professionisti, psicologi e nutrizionisti. “La gratuità dei valori deve poggiarsi sulla concretezza degli strumenti. Non servono parole astratte, ma risposte operative. È un orgoglio verificare come le risorse regionali producano servizi reali: attraverso la misura “SuperAbilities”, ad esempio, un investimento strategico da 8 milioni di euro a valere sulla programmazione europea PR Calabria FESR FSE+, la Totò For Special Ones ha ottenuto un finanziamento di 75.000 euro per un percorso multidisciplinare di 20 mesi che garantisce settimanalmente atletica, nuoto e calcio con l’ausilio di professionisti, psicologi e nutrizionisti”.

Centri Polivalenti, famiglie e autonomia personale

L’assessore ha inoltre richiamato l’impatto dei voucher del Progetto “Concilia”, pensati per alleggerire i carichi di cura delle famiglie, insieme ai contributi destinati agli eventi sportivi organizzati sul territorio e agli interventi strutturali avviati dalla Cittadella regionale. Tra questi figura la realizzazione di 20 Centri Polivalenti dedicati alle neurodivergenze e all’autismo, per un investimento complessivo superiore ai 10 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire a ogni persona un piano di vita personalizzato. A queste risorse si aggiungono oltre 2,3 milioni di euro recuperati e riprogrammati dal Fondo nazionale per le non Autosufficienze e la Disabilità, destinati al sostegno diretto dei nuclei familiari e alla prevenzione delle situazioni di solitudine assistenziale. “Stiamo investendo oltre 10 milioni di euro per la realizzazione di 20 Centri Polivalenti dedicati alle neurodivergenze e all’autismo in tutta la Calabria, affinché ogni persona possa disporre di un piano di vita personalizzato. Contestualmente, abbiamo recuperato e riprogrammato oltre 2,3 milioni di euro dal Fondo nazionale per le non Autosufficienze e la Disabilità per sostenere direttamente i nuclei familiari ed evitare la solitudine assistenziale. L’inclusione sociale e l’autonomia personale rappresentano i traguardi essenziali di questo percorso. La Regione Calabria – ha concluso l’assessore Straface – continuerà a stare al fianco delle famiglie, delle associazioni e dei nostri fantastici atleti, perché solo lavorando insieme, ed essendone convinti, si vince”.