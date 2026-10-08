Calabria, si fermano i camion per 5 giorni: supermercati a rischio, l’allarme per le forniture alimentari

La Calabria si prepara a vivere cinque giornate potenzialmente complicate per il trasporto delle merci, con ripercussioni che potrebbero arrivare direttamente nei supermercati, nei negozi e nelle attività produttive. La protesta degli autotrasportatori per il caro carburante annunciata nelle scorse settimane e confermata dopo il confronto con la Regione, è prevista a partire da venerdì 16 ottobre 2026. Non si tratta soltanto di uno stop di poche ore. Secondo quanto riportato nel calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il fermo proclamato da Fedralog Calabria avrà una durata di 120 ore, dalle 00:01 di venerdì 16 ottobre fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre.

La mobilitazione riguarda le imprese aderenti all’associazione che effettuano il trasporto merci per conto terzi sull’intero territorio regionale. Un elemento importante, perché non significa automaticamente che ogni camion presente sulle strade calabresi si fermerà, ma la partecipazione degli operatori potrebbe comunque determinare conseguenze significative sulla catena delle forniture.

Supermercati e alimentari, cosa rischia di mancare sugli scaffali

La preoccupazione maggiore riguarda la distribuzione dei prodotti alimentari, soprattutto quelli che richiedono rifornimenti frequenti e una gestione particolarmente attenta dei tempi di consegna. Latte fresco, latticini, frutta, verdura, prodotti refrigerati e altri generi di consumo quotidiano potrebbero essere tra le merci maggiormente esposte a eventuali ritardi, specialmente negli esercizi commerciali che dispongono di scorte limitate.

Bisogna però distinguere tra il rischio di difficoltà logistiche e una vera e propria carenza generalizzata di prodotti. Al momento non ci sono elementi sufficienti per affermare che tutti i supermercati calabresi resteranno senza alimenti. Le conseguenze concrete dipenderanno dal numero di aziende che aderiranno al fermo, dalle scorte già disponibili, dai contratti con altri operatori e dalle eventuali soluzioni organizzative predisposte dalla grande distribuzione. Il pericolo maggiore è che un’interruzione prolungata delle consegne si ripercuota progressivamente sulle disponibilità dei prodotti, con effetti differenti tra grandi centri commerciali, piccoli negozi e punti vendita delle aree interne. L’allarme è stato sollevato dagli stessi rappresentanti del settore, che hanno richiamato espressamente il rischio di interruzioni negli approvvigionamenti alimentari.

Perché gli autotrasportatori protestano: carburante e costi sempre più pesanti

Dietro la mobilitazione c’è una situazione economica che le imprese dell’autotrasporto descrivono come sempre più difficile. Al centro della contestazione si trova il costo del carburante, una delle voci di spesa più rilevanti per le aziende che movimentano merci su gomma. A questo si aggiungono le difficoltà finanziarie del comparto e la richiesta di condizioni economiche che consentano alle imprese di continuare a operare. Per un’azienda che gestisce più veicoli industriali, anche variazioni relativamente contenute del prezzo del gasolio possono tradursi in un aggravio considerevole dei costi operativi.

Il problema diventa particolarmente delicato quando gli aumenti delle spese non vengono compensati da un adeguamento delle tariffe del trasporto. Secondo quanto rappresentato da Fedralog, alcune imprese incontrano difficoltà perfino nel reperire la liquidità necessaria per mantenere in attività i propri mezzi. La richiesta di interventi, quindi, non riguarda soltanto il prezzo alla pompa, ma più in generale la sostenibilità economica del lavoro degli autotrasportatori.

Il vertice alla Regione Calabria non basta: confermato il fermo dei mezzi

La conferma della protesta è arrivata dopo un confronto istituzionale svoltosi alla Cittadella regionale di Catanzaro, dove una delegazione di Fedralog ha incontrato l’assessore regionale Antonio Montuoro. La riunione ha fatto seguito alla manifestazione di lunedì 5 ottobre, quando circa 100 automezzi hanno partecipato alla mobilitazione davanti alla sede della Regione Calabria. Dal confronto è emersa la prospettiva di istituire una consulta come tavolo tecnico per affrontare le questioni del settore. Un passaggio accolto positivamente dai rappresentanti degli autotrasportatori, ma giudicato non sufficiente per revocare la protesta.

Le difficoltà economiche, infatti, richiederebbero secondo gli operatori risposte immediate, mentre il percorso di confronto istituzionale potrebbe avere tempi più lunghi. Il consigliere regionale di Fedralog, Girolamo Giovinazzo, ha quindi confermato la volontà di procedere con la mobilitazione, richiamando anche le possibili ripercussioni sui consumatori.

Non soltanto Calabria: anche la Sicilia verso cinque giorni di fermo

Lo scenario potrebbe assumere una dimensione ancora più ampia perché anche in Sicilia è stato proclamato un fermo dell’autotrasporto merci. Il calendario ministeriale riporta infatti una mobilitazione del Comitato Trasporto Siciliano per lo stesso periodo, dal 16 al 20 ottobre 2026, sempre per una durata di 120 ore. Si tratta di una circostanza particolarmente significativa per il Mezzogiorno: Calabria e Sicilia costituiscono due territori strettamente collegati sul piano commerciale e logistico, con un importante flusso di merci che interessa l’area dello Stretto di Messina.

Un’eventuale partecipazione elevata in entrambe le regioni potrebbe rendere più complessa la programmazione delle consegne, soprattutto per le imprese che operano contemporaneamente sulle due sponde. La presenza di due proclamazioni nel calendario ministeriale non equivale tuttavia a un blocco totale e certo di ogni collegamento commerciale tra Calabria e Sicilia. L’effettiva estensione dei disagi potrà essere valutata soltanto sulla base delle adesioni e delle modalità operative della protesta.

Da Reggio Calabria a Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: i territori interessati

Il fermo proclamato da Fedralog interessa l’intera Calabria, senza limitazioni a una singola provincia. Le possibili conseguenze possono quindi riguardare Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, insieme ai centri più piccoli e alle aree interne della regione. Un ruolo fondamentale sarà svolto dai grandi poli logistici, dai magazzini della distribuzione e dai collegamenti stradali utilizzati quotidianamente per il rifornimento delle attività commerciali.

Particolarmente importante sarà la situazione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, sulla SS106 Jonica e sulle altre principali arterie regionali, lungo le quali transitano importanti flussi di merci. Occorre precisare, però, che un fermo dei servizi di autotrasporto non comporta automaticamente la chiusura delle autostrade o il blocco fisico della circolazione. Al momento, le informazioni verificate riguardano la sospensione programmata dei servizi delle imprese aderenti alla protesta, non un’interdizione generalizzata delle strade.

Ristoranti, negozi e aziende: le conseguenze potrebbero andare oltre i supermercati

Le difficoltà nella circolazione delle merci potrebbero interessare anche settori diversi dalla grande distribuzione alimentare. Un ristorante, per esempio, ha bisogno di consegne frequenti di alimenti freschi. Un panificio necessita di materie prime, mentre un’impresa manifatturiera può dipendere dall’arrivo di componenti o materiali indispensabili per completare le lavorazioni. Anche il comparto agricolo potrebbe essere coinvolto, soprattutto quando la mancata disponibilità dei mezzi impedisce di spedire rapidamente prodotti deperibili verso i mercati di destinazione.

Per queste ragioni, cinque giorni di fermo dell’autotrasporto possono produrre effetti che vanno oltre il periodo della mobilitazione, qualora si accumulino consegne da recuperare. Non è comunque possibile quantificare oggi eventuali perdite economiche o prevedere con certezza quali imprese subiranno interruzioni: servirebbero dati sulle adesioni, sui volumi delle merci interessate e sulle capacità di trasporto alternative.

Sciopero dei camion in Calabria: cosa devono sapere i cittadini

Per i consumatori, la prima informazione da conoscere riguarda le date: il fermo è programmato da venerdì 16 a martedì 20 ottobre. Non sono state diffuse indicazioni che giustifichino una corsa generalizzata agli acquisti o l’accumulo preventivo di grandi quantità di alimenti. Un comportamento prudente consiste nel mantenere le normali abitudini di spesa, verificando eventuali comunicazioni dei punti vendita e privilegiando una programmazione ragionevole degli acquisti, senza creare ulteriori pressioni sulla distribuzione. Per le attività commerciali, invece, sarà importante confrontarsi direttamente con i fornitori e con gli operatori logistici per conoscere l’effettiva programmazione delle consegne. La durata della protesta e l’eventuale presenza di servizi alternativi potrebbero determinare situazioni molto diverse da un territorio all’altro.

Il 16 ottobre si avvicina: decisivi gli ultimi confronti istituzionali

La questione resta aperta sul piano economico e istituzionale. Da una parte ci sono gli autotrasportatori, che chiedono risposte concrete a una crisi di sostenibilità delle imprese. Dall’altra ci sono i cittadini e le attività produttive che potrebbero subire le conseguenze dell’interruzione delle forniture. La costituzione di un tavolo tecnico rappresenta un primo risultato del confronto tra Regione e rappresentanti del settore, ma non ha determinato la cancellazione del fermo.

La data del 16 ottobre resta quindi il riferimento ufficiale della mobilitazione, che secondo la proclamazione depositata al Ministero è destinata a proseguire fino al 20 ottobre. Sarà fondamentale verificare nei prossimi giorni eventuali accordi, revoche, modifiche delle modalità di partecipazione e comunicazioni delle aziende della distribuzione. Per una regione in cui il trasporto su gomma svolge un ruolo importante nella circolazione delle merci, la mobilitazione costituisce un passaggio delicato. La vera misura delle sue conseguenze non sarà data soltanto dal numero di camion che si fermeranno, ma dalla capacità della rete commerciale e produttiva di garantire la continuità degli approvvigionamenti. Per ora il fermo è confermato nel calendario ministeriale. Il rischio di disagi è concreto, ma l’entità delle eventuali carenze nei supermercati resta da verificare.