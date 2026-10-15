Calabria, sei anni senza Jole Santelli: “chissà quante cose straordinarie avrebbe fatto per la nostra terra”

Sei anni dopo la sua scomparsa, Jole Santelli continua a essere ricordata da chi ha condiviso con lei un percorso politico e umano. Il 15 ottobre 2026 segna il sesto anniversario della morte dell’ex governatrice, deceduta il 15 ottobre 2020, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Regione Calabria e figura di primo piano di Forza Italia. A dedicarle un ricordo personale è Antonio De Caprio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, che ripercorre il rapporto costruito con Santelli fin dai suoi primi passi nella vita politica.

Un messaggio nel quale si intrecciano il rimpianto per ciò che l’ex presidente avrebbe potuto ancora realizzare per la Calabria, il riconoscimento delle sue capacità amministrative e la gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. De Caprio sottolinea soprattutto la dimensione umana dell’impegno politico di Santelli, indicando nella sua capacità di ascolto e di coinvolgimento una delle caratteristiche che ne hanno contraddistinto l’attività istituzionale. Un’eredità che, secondo il consigliere, continua a rappresentare un punto di riferimento per il suo impegno pubblico.

Il ricordo di Jole Santelli a sei anni dalla scomparsa

Il messaggio di De Caprio si apre con una riflessione su quanto Jole Santelli avrebbe potuto ancora offrire alla Calabria se la sua esperienza politica e amministrativa non fosse stata interrotta dalla prematura scomparsa. “Oggi, nel sesto anniversario della scomparsa di Jole Santelli, mi chiedo quante cose straordinarie avrebbe fatto per la nostra terra“. Una considerazione che esprime il rimpianto del consigliere regionale per la perdita di una figura alla quale era profondamente legato e che aveva assunto un ruolo centrale nel panorama politico calabrese. Santelli, scomparsa il 15 ottobre 2020, aveva segnato un passaggio storico nella vita istituzionale della regione diventando la prima donna alla guida della Calabria. Nel ricordo di De Caprio, tuttavia, il valore della sua esperienza non si esaurisce nel primato istituzionale raggiunto, ma riguarda soprattutto il modo di interpretare la politica, il rapporto con le persone e la capacità di affiancare alla responsabilità amministrativa una particolare sensibilità umana. Sono questi gli aspetti che il rappresentante di Forza Italia sceglie di mettere al centro della commemorazione, a distanza di sei anni dalla morte dell’ex governatrice.

De Caprio: “La sua sensibilità umana e politica continua a essere un riferimento”

Nel ripercorrere le qualità di Santelli, il consigliere regionale evidenzia una caratteristica che considera particolarmente significativa: la capacità di riconoscere e valorizzare la componente emotiva e personale dell’attività politica. Un tratto che, secondo De Caprio, si accompagnava a una visione amministrativa fondata su autorevolezza, pragmatismo, equità e fermezza nelle decisioni. Il ricordo restituisce così il profilo di una figura che, nella valutazione del consigliere, riusciva a coniugare il rapporto diretto con le persone e l’esercizio delle responsabilità istituzionali, mantenendo attenzione verso chi condivideva il suo percorso politico. De Caprio attribuisce a queste qualità un significato che va oltre la vicenda personale di Santelli, considerandole parte dell’eredità lasciata alla politica calabrese e nazionale.

“Jole sapeva cogliere l’aspetto emozionale e umano in politica: una dote assai rara a queste latitudini. La sua visione politica e le capacità amministrative sono il valore aggiunto che ci ha lasciato in eredità. Autorevolezza, pragmatismo, equità e fermezza gestionale erano le sue principali qualità e ne hanno fatto un caso unico nel panorama politico calabrese e nazionale. Per me è stata una figura di riferimento fin dai primi passi mossi nel partito e in politica, accompagnando il mio percorso da sindaco a consigliere regionale con confronto continuo, caratterizzato dalla disponibilità e dal coinvolgimento che riservava a tutti. Oggi, continua ad ispirare la mia attività”, conclude Antonio De Caprio.