Calabria, sbancamento abusivo e lavori senza autorizzazioni: intervengono i Carabinieri Forestali

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Forestale di San Vito sullo Ionio (CZ) hanno bloccato e sanzionato un’attività illecita di movimentazione di terreno all’interno del territorio comunale di Petrizzi. Durante le ordinarie attività di controllo del territorio, i militari hanno accertato che i lavori di sbancamento e modifica dello stato dei luoghi venivano eseguiti in totale assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Ente Comunale preposto.

A seguito dei tempestivi rilievi sul posto, i Carabinieri Forestali sono risaliti ai responsabili dell’abuso, procedendo alla loro formale identificazione. Nei confronti dei soggetti coinvolti, i militari hanno quindi elevato e notificato il verbale di contestazione per la relativa violazione amministrativa per un importo complessivo, in misura ridotta, di 600,00 euro. L’intervento si inserisce nel quadro della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri Forestali a tutela del paesaggio, per la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia edilizia e ambientale su tutto il territorio provinciale.