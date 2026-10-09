Calabria, rivolta contro i nuovi parchi eolici: 200 manifestanti e oltre 40 sindaci alla Cittadella regionale

Una regolamentazione delle aree destinate agli impianti eolici, la tutela del patrimonio paesaggistico e il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte energetiche. Sono le richieste avanzate dai circa 200 manifestanti che questa mattina stanno partecipando a un presidio davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro contro la realizzazione di grandi impianti eolici in Calabria, in particolare nelle Serre e lungo il cammino Kalabria coast to coast. La manifestazione, promossa dal Movimento terra e libertà Calabria, Italia nostra Calabria e Coordinamento regionale Controvento, ha raccolto l’adesione di oltre 40 sindaci e numerose associazioni ambientaliste.

“Il territorio non può essere aggredito con la scusa delle energie rinnovabili – ha dichiarato il consigliere regionale di opposizione Ferdinando Laghi -. La Calabria produce il triplo dell’energia di cui ha necessità e il nostro tesoro è il territorio”. “Non siamo contro le rinnovabili, ma contro installazioni decise senza coinvolgere cittadini e sindaci“, ha sottolineato il consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci, chiedendo l’individuazione di aree idonee e non idonee. Per Oreste Montebello, portavoce di Controvento, occorre “ridurre il consumo di suolo, utilizzare edifici e aree dismesse e incentivare le comunità energetiche“, evitando di compromettere territori di pregio naturalistico. “Non possiamo permettere che decine di pale eoliche vengano installate nei luoghi simbolo della Calabria che punta sul turismo sostenibile“, ha affermato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, sollecitando un intervento legislativo. Il presidio è ancora in corso. In giornata una delegazione dei manifestanti sarà ricevuta dai rappresentanti della Regione per discutere le richieste.