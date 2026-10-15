Calabria, rischio blocco per il caro carburanti. Antoniozzi lancia l’allarme: “fermate la protesta, a pagare saranno i calabresi”

“L’appello che lanciamo è quello di fermare la protesta e di non bloccare una regione. Ci sono altre possibilità di iniziare un dialogo con le istituzioni”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi in vista dell annunciato stop di tre giorni per il caro carburanti. “La Regione ha destinato quindici milioni il governo si sta impegnando al massimo e le congiunture internazionali non ci vedono fermi. Ma non è pensabile che la soluzione sia quella di isolare la Calabria. Mi pare che in questo senso i sindacati stiano dimostrando un equilibrio apprezzabile. Ci sono tante altre forme possibili e democratiche per esprimere il dissenso senza penalizzare i cittadini. Il Governo è impegnato in Europa a far capire che i postumi delle guerre non li possono pagare i cittadini ma in questo modo, portando le persone a fare la fila per un rifornimento non si risolve niente. A pagare il prezzo poi saranno i calabresi”.