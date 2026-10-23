Calabria, ripartono i trasporti e le consegne di cibo fresco: Coldiretti incontra i Prefetti

Dopo la lettera alle Prefetture, incontri a Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza. Disponibilità a intervenire sulle criticità, anche con servizi di scorta ai camion

Coldiretti Calabria Mobilitazione Prefetture

Coldiretti Calabria esprime apprezzamento “per la tempestività con cui le Prefetture di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza hanno accolto la richiesta di confronto dell’organizzazione e per la disponibilità assicurata a collaborare per il regolare svolgimento dei trasporti agricoli e agroalimentari. Gli incontri fanno seguito alle comunicazioni precedenti e alla lettera urgente inviata il 21 ottobre alle cinque Prefetture calabresi, con l’allarme lanciato da Coldiretti sulle conseguenze dei blocchi per le produzioni deperibili, il reddito delle imprese e l’approvvigionamento degli allevamenti”.

Le delegazioni di Coldiretti guidate dal presidente regionale Franco Aceto, il direttore regionale Francesco Cosentini, insieme ai direttori e ai presidenti provinciali, hanno incontrato i prefetti di Reggio Calabria Clara Vaccaro, di Catanzaro Clemente Di Nuzzo, di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo e di Cosenza Rosa Maria Padovano. Dai confronti è emersa “la disponibilità delle Prefetture e delle forze dell’ordine a ricevere le segnalazioni delle aziende e a valutare gli interventi necessari a garantire la circolazione delle merci in sicurezza, compresa l’attivazione di servizi di scorta in presenza di criticità”.

Dopo la sospensione del fermo dell’autotrasporto e la rimozione di parte dei blocchi, i trasporti hanno cominciato a ripartire

“Nelle ultime 24 ore, dopo la sospensione del fermo dell’autotrasporto e la rimozione di parte dei blocchi, i trasporti hanno cominciato a ripartire e sono riprese le consegne di alimenti freschi. Il quadro resta tuttavia disomogeneo, con presidi ancora presenti e una distribuzione da riportare alla piena regolarità. Anche negli allevamenti secondo le segnalazioni raccolte dalle strutture territoriali di Coldiretti, iniziano ad arrivare mangimi e alimenti laddove erano state segnalate situazioni al limite della sostenibilità. Primi riscontri positivi che richiedono di mantenere alta l’attenzione fino alla regolare ripresa delle forniture“, rimarca Coldiretti.

“Ringraziamo i prefetti, i questori e le forze dell’ordine per l’attenzione riservata alle nostre segnalazioni e per la disponibilità concreta dimostrata – sottolinea Coldiretti Calabria –. Per le aziende agricole la ripresa dei trasporti significa poter consegnare i prodotti freschi, recuperare le consegne rimaste ferme e ricevere le forniture indispensabili agli allevamenti. Occorre accompagnare questa fase fino al ritorno alla piena regolarità, tutelando il reddito degli agricoltori e l’approvvigionamento alimentare della popolazione”. Coldiretti Calabria conferma “la piena collaborazione attraverso le proprie strutture territoriali, a disposizione per segnalare carichi urgenti, destinazioni e difficoltà ancora presenti”.

“La conoscenza delle aziende e dei territori potrà favorire interventi tempestivi sulle situazioni più critiche. Negli incontri è stata inoltre richiamata l’importanza della filiera corta e dei collegamenti tra imprese agricole e consumatori per l’approvvigionamento di cibo fresco sul territorio ribadendo, in questo contesto emergenziale, anche la funzione strategica nei territori dei mercati di Campagna Amica, che continuano a garantire piena disponibilità di prodotti freschi, da agricoltura sostenibile e a km0”, conclude Coldiretti.

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