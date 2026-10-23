Calabria, ripartono i trasporti e le consegne di cibo fresco: Coldiretti incontra i Prefetti

Coldiretti Calabria esprime apprezzamento “per la tempestività con cui le Prefetture di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza hanno accolto la richiesta di confronto dell’organizzazione e per la disponibilità assicurata a collaborare per il regolare svolgimento dei trasporti agricoli e agroalimentari. Gli incontri fanno seguito alle comunicazioni precedenti e alla lettera urgente inviata il 21 ottobre alle cinque Prefetture calabresi, con l’allarme lanciato da Coldiretti sulle conseguenze dei blocchi per le produzioni deperibili, il reddito delle imprese e l’approvvigionamento degli allevamenti”.

Le delegazioni di Coldiretti guidate dal presidente regionale Franco Aceto, il direttore regionale Francesco Cosentini, insieme ai direttori e ai presidenti provinciali, hanno incontrato i prefetti di Reggio Calabria Clara Vaccaro, di Catanzaro Clemente Di Nuzzo, di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo e di Cosenza Rosa Maria Padovano. Dai confronti è emersa “la disponibilità delle Prefetture e delle forze dell’ordine a ricevere le segnalazioni delle aziende e a valutare gli interventi necessari a garantire la circolazione delle merci in sicurezza, compresa l’attivazione di servizi di scorta in presenza di criticità”.

Dopo la sospensione del fermo dell’autotrasporto e la rimozione di parte dei blocchi, i trasporti hanno cominciato a ripartire

“Nelle ultime 24 ore, dopo la sospensione del fermo dell’autotrasporto e la rimozione di parte dei blocchi, i trasporti hanno cominciato a ripartire e sono riprese le consegne di alimenti freschi. Il quadro resta tuttavia disomogeneo, con presidi ancora presenti e una distribuzione da riportare alla piena regolarità. Anche negli allevamenti secondo le segnalazioni raccolte dalle strutture territoriali di Coldiretti, iniziano ad arrivare mangimi e alimenti laddove erano state segnalate situazioni al limite della sostenibilità. Primi riscontri positivi che richiedono di mantenere alta l’attenzione fino alla regolare ripresa delle forniture“, rimarca Coldiretti.

“Ringraziamo i prefetti, i questori e le forze dell’ordine per l’attenzione riservata alle nostre segnalazioni e per la disponibilità concreta dimostrata – sottolinea Coldiretti Calabria –. Per le aziende agricole la ripresa dei trasporti significa poter consegnare i prodotti freschi, recuperare le consegne rimaste ferme e ricevere le forniture indispensabili agli allevamenti. Occorre accompagnare questa fase fino al ritorno alla piena regolarità, tutelando il reddito degli agricoltori e l’approvvigionamento alimentare della popolazione”. Coldiretti Calabria conferma “la piena collaborazione attraverso le proprie strutture territoriali, a disposizione per segnalare carichi urgenti, destinazioni e difficoltà ancora presenti”.

“La conoscenza delle aziende e dei territori potrà favorire interventi tempestivi sulle situazioni più critiche. Negli incontri è stata inoltre richiamata l’importanza della filiera corta e dei collegamenti tra imprese agricole e consumatori per l’approvvigionamento di cibo fresco sul territorio ribadendo, in questo contesto emergenziale, anche la funzione strategica nei territori dei mercati di Campagna Amica, che continuano a garantire piena disponibilità di prodotti freschi, da agricoltura sostenibile e a km0”, conclude Coldiretti.