Calabria, quasi 8 milioni per mandare gli studenti a studiare all’estero: finanziati 83 progetti scolastici

Nuove opportunità di studio all’estero per gli studenti della Calabria, grazie a un finanziamento regionale di quasi 8 milioni di euro destinato al potenziamento delle competenze linguistiche. La Regione ha approvato la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze linguistiche”, ammettendo a finanziamento 83 progetti scolastici per un contributo complessivo di 7.969.442 euro, a fronte di una dotazione disponibile di 8 milioni. Le risorse, stanziate nell’ambito del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, consentiranno alle istituzioni scolastiche statali di organizzare percorsi di mobilità internazionale della durata di due o tre settimane, durante i quali gli studenti potranno approfondire la conoscenza delle lingue straniere e prepararsi al conseguimento di certificazioni riconosciute secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Una misura che punta a migliorare la preparazione dei ragazzi e, contemporaneamente, ad alleggerire il peso economico che esperienze formative di questo tipo possono rappresentare per le famiglie.

Viaggi studio all’estero anche per gli studenti di terza media

Una delle principali novità introdotte dal bando riguarda l’ampliamento dei destinatari. Accanto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, potranno beneficiare delle opportunità formative anche gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. La decisione consente di coinvolgere ragazzi che si trovano in un momento importante del proprio percorso scolastico, alla vigilia della scelta della scuola superiore, offrendo loro un’esperienza di apprendimento in un contesto internazionale. I soggiorni, della durata di due o tre settimane, saranno finalizzati al rafforzamento delle competenze linguistiche e al conseguimento di certificazioni riconosciute. La mobilità permetterà inoltre agli studenti di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni, confrontarsi con culture e ambienti differenti e sviluppare maggiore autonomia e fiducia nelle proprie capacità. L’intervento intende quindi affiancare alla preparazione scolastica tradizionale un’esperienza diretta capace di ampliare le prospettive formative e personali dei giovani calabresi.

L’assessore Micheli: “Investire sulle lingue significa investire sul futuro dei giovani”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, che evidenzia l’importanza di offrire agli studenti strumenti adeguati per affrontare un contesto sempre più internazionale. L’approvazione della graduatoria definitiva rappresenta un passaggio fondamentale verso la realizzazione concreta dei percorsi formativi, attraverso il coinvolgimento delle scuole beneficiarie e la successiva organizzazione delle attività all’estero.

“Con l’approvazione della graduatoria definitiva diamo concretezza a un intervento che mette al centro le studentesse e gli studenti calabresi e il loro futuro”, dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli. “Investire sulle competenze linguistiche significa offrire ai nostri giovani strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza un mondo sempre più interconnesso, nel quale conoscere le lingue e sapersi confrontare con culture diverse rappresenta un valore fondamentale. Con l’introduzione delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ampliamo inoltre le occasioni di apprendimento e di crescita, accompagnando i ragazzi in una fase significativa del loro percorso scolastico”.

Un sostegno alle famiglie per rendere più accessibili le esperienze internazionali

Il programma regionale si propone di intervenire anche su uno degli ostacoli che possono limitare la partecipazione degli studenti alle esperienze formative all’estero: i costi a carico delle famiglie. I soggiorni linguistici internazionali, pur rappresentando un’importante occasione educativa, comportano infatti spese che non tutti i nuclei familiari riescono facilmente a sostenere. Attraverso il finanziamento dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche, la Regione intende ampliare l’accesso a percorsi qualificanti, favorendo una maggiore partecipazione e riducendo le disuguaglianze nelle opportunità formative. L’esperienza all’estero, oltre al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere, potrà consentire ai ragazzi di confrontarsi con realtà culturali differenti e sviluppare competenze utili anche per le successive scelte di studio e professionali.

“Vogliamo investire nelle competenze dei nostri giovani e, allo stesso tempo, essere vicini alle famiglie”, prosegue Micheli. “Un’esperienza di studio all’estero può rappresentare una preziosa opportunità di crescita, ma anche un impegno economico importante. Attraverso questo intervento intendiamo ampliare le possibilità per gli studenti calabresi di accedere a percorsi qualificanti, valorizzando il ruolo della scuola e favorendo un accesso più ampio alle opportunità formative”.

Le opportunità per il futuro e il ruolo delle scuole calabresi

Il finanziamento si inserisce nella strategia della Regione Calabria finalizzata a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e a promuovere percorsi di crescita per le nuove generazioni. La conoscenza delle lingue straniere e la possibilità di confrontarsi con altre realtà europee e internazionali rappresentano competenze importanti per affrontare le successive scelte scolastiche, universitarie e professionali. Attraverso il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, il programma mira inoltre a valorizzare il ruolo educativo della scuola, non soltanto come luogo di trasmissione delle conoscenze, ma anche come ambiente capace di accompagnare gli studenti nello sviluppo della propria autonomia e nella costruzione delle prospettive future.

“La scuola deve accompagnare i giovani non soltanto nell’acquisizione delle conoscenze, ma anche nella costruzione di un progetto di vita aperto al mondo”, conclude l’assessore Micheli. “Sostenere le istituzioni scolastiche significa investire sulle capacità dei ragazzi e contribuire a rendere le opportunità formative più accessibili. Vogliamo che gli studenti calabresi possano mettersi alla prova, scoprire i propri talenti e affrontare il futuro con maggiori strumenti e fiducia”.

Graduatoria definitiva approvata: dove consultare i progetti finanziati

Con l’approvazione definitiva degli esiti della procedura, prende ora avvio la fase degli adempimenti necessari alla sottoscrizione delle convenzioni con le scuole beneficiarie, alla quale seguirà l’attuazione degli 83 progetti ammessi a finanziamento. Le istituzioni scolastiche potranno quindi procedere secondo le modalità previste dall’Avviso per organizzare i percorsi di mobilità transnazionale destinati agli studenti. Il contributo complessivamente riconoscibile ammonta a 7.969.442 euro, quasi l’intera dotazione finanziaria di 8 milioni prevista dal bando. La graduatoria definitiva e tutta la documentazione relativa all’intervento sono disponibili sul portale istituzionale Calabria Europa, nella sezione dedicata all’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze linguistiche.

Per consultare la graduatoria e la documentazione ufficiale è possibile accedere al seguente indirizzo: Potenziamento delle competenze linguistiche – Regione Calabria.