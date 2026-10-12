Calabria, quale futuro per l’industria e l’occupazione? La FIOM CGIL riunisce sindacati ed esperti a Lamezia

Quale futuro per l’industria calabrese e quali prospettive per l’occupazione e lo sviluppo produttivo della regione? Sono gli interrogativi al centro dell’iniziativa promossa dalla FIOM CGIL Calabria, in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 9.30, presso la sede di Unioncamere a Lamezia Terme. Un appuntamento dedicato alle sfide del sistema industriale regionale e alla necessità di individuare politiche concrete per sostenere gli investimenti, favorire l’innovazione e valorizzare le potenzialità del territorio.

Il confronto partirà dalle esigenze di una regione nella quale il rilancio delle attività produttive e la creazione di occupazione stabile, sicura e di qualità rappresentano questioni centrali per le prospettive economiche e sociali. Al dibattito prenderanno parte rappresentanti sindacali ed esperti, con l’obiettivo di approfondire le condizioni e le opportunità per lo sviluppo dell’industria calabrese e per il rafforzamento del tessuto produttivo locale.

All’incontro il segretario generale nazionale della FIOM Michele De Palma

Tra i protagonisti dell’iniziativa ci sarà Michele De Palma, segretario generale nazionale della FIOM CGIL, la cui presenza contribuirà ad ampliare il confronto sulle prospettive industriali e occupazionali della Calabria. A presiedere i lavori sarà Umberto Calabrone, segretario generale della FIOM CGIL Calabria. Sono previsti gli interventi di Gianfranco Trotta, segretario generale della CGIL Calabria, Enzo Scalese, segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, e Francesco Aiello, economista del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) dell’Università della Calabria. Il dibattito affronterà il tema del futuro industriale della regione, ponendo l’attenzione sulle politiche necessarie per promuovere lo sviluppo produttivo, sostenere l’innovazione e creare nuove opportunità di lavoro, con particolare riferimento alla stabilità, alla sicurezza e alla qualità dell’occupazione.

Un appuntamento verso la manifestazione nazionale della CGIL del 17 ottobre

L’incontro di Lamezia Terme si inserisce nel percorso di mobilitazione verso la manifestazione nazionale della CGIL del 17 ottobre a Roma, denominata “La Via Maestra – Insieme per la Costituzione”. L’iniziativa della FIOM CGIL Calabria rappresenterà quindi anche un momento di confronto nell’ambito delle attività che precedono l’appuntamento nazionale, collegando le questioni specifiche del territorio calabrese al più ampio dibattito sulle politiche industriali e sul lavoro. Al centro della discussione ci saranno la necessità di investimenti, l’importanza dell’innovazione e la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità produttive regionali. L’obiettivo del confronto sarà approfondire le prospettive di crescita del comparto industriale calabrese e il ruolo delle politiche di sviluppo nel garantire un’occupazione stabile, sicura e di qualità. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre alle ore 9.30, presso Unioncamere a Lamezia Terme.