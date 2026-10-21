Calabria, proteste e blocchi autostradali: rinviato a novembre l’evento “Sorsi e storie di bellezza” a Mormanno

Le proteste degli autotrasportatori e i blocchi autostradali in Calabria provocano anche il rinvio di un’importante manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. “Sorsi e storie di bellezza”, l’evento previsto a Mormanno, è stato ufficialmente posticipato alle giornate dal 19 al 22 novembre 2026 alla luce della situazione di emergenza che sta interessando la regione, tra scioperi, interruzioni della circolazione e il presidio di Frascineto. Una decisione maturata per esprimere vicinanza alle persone coinvolte nelle difficoltà di queste giornate, dai cittadini ai lavoratori fino ai manifestanti impegnati nelle proteste. Il rinvio è stato concordato tra gli organizzatori, Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, e il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, con l’intenzione di lanciare un messaggio di sensibilità e rispetto nei confronti di una comunità che sta attraversando una fase particolarmente complessa.

La solidarietà verso i manifestanti e il territorio calabrese

Alla base della scelta non ci sono cambiamenti negli obiettivi della manifestazione, ma la volontà di riconoscere le difficoltà che stanno interessando il territorio calabrese. Gli organizzatori e l’Amministrazione comunale hanno ritenuto opportuno spostare l’appuntamento per manifestare concretamente la propria solidarietà nei confronti di quanti stanno affrontando le conseguenze dell’emergenza e delle persone impegnate nelle mobilitazioni di protesta. La decisione nasce dalla convinzione che promuovere la Calabria significhi anche prestare attenzione alle istanze dei suoi cittadini, dimostrare capacità di ascolto e mantenere vivo il rapporto con le comunità locali. La manifestazione intende infatti valorizzare non soltanto le risorse produttive, culturali e paesaggistiche della regione, ma anche il senso di appartenenza e la responsabilità collettiva. In questo contesto, il rinvio assume un significato che va oltre la semplice modifica del calendario, diventando un gesto di vicinanza verso chi sta vivendo una situazione di difficoltà.

Le nuove date: quattro giorni dedicati alle eccellenze della Calabria

“Sorsi e storie di bellezza” si svolgerà dunque da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2026, nella Galleria Salvatore D’Alessandro di Mormanno. Il programma della manifestazione sarà dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della cultura, delle tradizioni e della creatività del territorio. Tra i protagonisti dell’iniziativa ci saranno il vino, il tartufo e il fagiolo poverello, prodotti rappresentativi di un patrimonio di sapori e identità che gli organizzatori intendono raccontare attraverso un percorso capace di intrecciare gastronomia, storia locale e bellezza. L’evento punta a mettere in evidenza le potenzialità di una terra ricca di tradizioni e talento, offrendo spazio alla promozione delle sue produzioni caratteristiche e delle sue risorse culturali. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Calabria, del GAL Pollino, di Arsac e del Comune di Mormanno. Il progetto è finanziato con risorse POC 2014-2020 – A.Z. 683.

Un evento che mette al centro il legame con la comunità

Con lo spostamento a novembre, gli organizzatori confermano l’ambizione di fare di “Sorsi e storie di bellezza” un’occasione di promozione e racconto del territorio, senza trascurare il particolare momento attraversato dalla Calabria. Il messaggio che accompagna la decisione è quello della solidarietà e dell’attenzione alle difficoltà delle comunità locali, nella convinzione che cultura, eventi e valorizzazione turistica debbano procedere insieme alle persone e alle loro esigenze. La bellezza di un territorio, secondo lo spirito dell’iniziativa, non si esprime esclusivamente attraverso i suoi prodotti, i paesaggi e le tradizioni, ma anche nella capacità di dimostrare responsabilità e vicinanza nei momenti più delicati. È questa la prospettiva con cui Carli Fashion Agency e il Comune di Mormanno hanno scelto di riprogrammare la manifestazione, mantenendone inalterate le finalità e rafforzando il messaggio di attenzione verso la realtà sociale ed economica calabrese.