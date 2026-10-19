Calabria, protesta contro il caro carburanti: Furgiuele al presidio di Vazzano, consegnate 13 proposte per salvare le imprese

Prosegue in Calabria la mobilitazione contro il caro carburanti e aumentano le richieste di interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori colpiti dall’incremento dei costi energetici. Dopo l’incontro del 18 ottobre a Falerna, il deputato di Futuro Nazionale, Domenico Furgiuele, ha partecipato oggi al presidio organizzato presso lo svincolo dell’autostrada A2 di Vazzano, dove ha incontrato rappresentanti delle imprese boschive, lavoratori e comitati territoriali delle province di Vibo Valentia e Catanzaro. Al centro del confronto le difficoltà economiche delle aziende del settore forestale, alle prese con l’aumento dei costi di produzione e del carburante, e la necessità di individuare misure capaci di garantire la continuità delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro. Durante l’incontro è stato consegnato un documento contenente tredici proposte a sostegno del comparto.

Protesta a Vazzano, Furgiuele incontra lavoratori e imprese boschive

La presenza del deputato al presidio di Vazzano rientra nell’attività di ascolto e confronto promossa da Futuro Nazionale con le categorie produttive interessate dalle conseguenze dell’aumento dei prezzi energetici. All’iniziativa hanno partecipato Mino De Pinto ed Emanuele Gallè, in rappresentanza dei comitati della provincia di Vibo Valentia, insieme ad Andrea Amendola e Vincenzo Colace, rappresentanti dei comitati della provincia di Catanzaro. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali problematiche che interessano le imprese della filiera boschiva calabrese e i rispettivi dipendenti, con particolare riferimento ai rincari del carburante e alle conseguenze sui costi delle attività produttive. Furgiuele ha espresso la disponibilità a rappresentare nelle sedi parlamentari le istanze raccolte, portando all’attenzione delle istituzioni nazionali le difficoltà segnalate dagli operatori economici e dai lavoratori del territorio.

Caro carburanti e crisi delle imprese forestali: consegnato un documento con 13 proposte

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stata la consegna al deputato di un documento articolato in tredici proposte, predisposto dai rappresentanti delle imprese forestali con l’obiettivo di tutelare la continuità produttiva e l’occupazione. Tra le principali richieste figura l’introduzione di un rimborso per il carburante utilizzato nelle attività boschive, considerato uno degli strumenti necessari per contenere l’impatto dei rincari sui costi aziendali. I rappresentanti del settore chiedono inoltre una riduzione degli oneri contributivi a carico delle imprese, accompagnata da misure di incentivazione delle assunzioni e dalla sospensione temporanea dei versamenti fiscali e contributivi. Un’altra parte delle proposte riguarda il rinnovo del parco macchine e la modernizzazione delle attrezzature, attraverso interventi di sostegno agli investimenti delle aziende. Viene inoltre sollecitata l’introduzione di agevolazioni specifiche per la filiera boschiva, con particolare attenzione alle aree montane e interne della Calabria, dove le attività forestali rappresentano una componente del sistema produttivo locale.

Proteste in Calabria, presidi a Falerna, Vazzano, Sant’Onofrio e Pizzo

L’iniziativa di Vazzano si inserisce nel più ampio quadro delle mobilitazioni che stanno interessando diversi territori della Calabria, con la partecipazione di autotrasportatori, agricoltori, imprese produttive e lavoratori. Tra i luoghi coinvolti nelle iniziative di protesta figurano Falerna, Vazzano, Sant’Onofrio e Pizzo, dove le categorie produttive stanno richiamando l’attenzione sulle conseguenze economiche dei rincari. Il problema principale denunciato dagli operatori riguarda il costo del carburante, che incide direttamente sulla sostenibilità delle attività e sulla capacità delle imprese di proseguire regolarmente la produzione. Le richieste avanzate durante i presidi puntano quindi a ottenere misure di contenimento dei costi energetici e interventi di sostegno per le aziende e i lavoratori coinvolti.

Furgiuele alla Camera, interrogazione e risoluzione sul caro energia

L’attività di Futuro Nazionale sul tema del caro carburanti si è tradotta anche in iniziative parlamentari. Il 14 ottobre, il deputato Domenico Furgiuele è intervenuto alla Camera dei Deputati illustrando l’interrogazione n. 3-02943, finalizzata a richiedere chiarimenti e misure di sostegno per imprese e famiglie. L’iniziativa riguarda in particolare le ricadute economiche dell’aumento dei costi energetici e la necessità di individuare risposte a tutela del sistema produttivo e dei cittadini. Nella stessa giornata è stata inoltre presentata la risoluzione n. 6-00300, sottoscritta anche da Furgiuele, contenente proposte relative alla politica estera, all’approvvigionamento energetico e alla tutela del potere d’acquisto delle famiglie italiane. Secondo Futuro Nazionale, il sostegno al lavoro, alle attività produttive e alla stabilità economica delle famiglie rappresenta una priorità che richiede interventi adeguati da parte delle istituzioni nazionali.

Futuro Nazionale: sostegno alle proteste pacifiche e condanna della violenza

Nel commentare le iniziative di mobilitazione, Futuro Nazionale ha espresso apprezzamento per il comportamento responsabile e rispettoso mantenuto dai lavoratori e dagli imprenditori impegnati nei presidi. Il movimento sottolinea l’importanza del dialogo e del confronto democratico come strumenti per rappresentare le difficoltà delle categorie produttive e sollecitare risposte istituzionali. Allo stesso tempo viene ribadita la condanna di ogni forma di violenza, danneggiamento o turbativa dell’ordine pubblico, evidenziando la necessità che le rivendicazioni sociali siano portate avanti nel pieno rispetto delle persone, delle istituzioni e dei beni comuni.

La mobilitazione prosegue: le richieste delle imprese calabresi verso Parlamento e Governo

Il confronto avviato nei territori calabresi proseguirà anche nei prossimi giorni, secondo quanto annunciato da Futuro Nazionale, con l’obiettivo di mantenere un collegamento diretto con le categorie produttive e i lavoratori. Le richieste raccolte durante i presidi, comprese le tredici proposte presentate dalle imprese boschive a Vazzano, saranno al centro dell’attività di rappresentanza istituzionale annunciata da Furgiuele. L’attenzione resta concentrata sulla necessità di individuare misure contro il caro carburanti, interventi a sostegno delle imprese e strumenti per la tutela dell’occupazione, con particolare riguardo alle realtà produttive delle aree interne della Calabria.