Calabria, proposta di legge su Terapia del sorriso in Consiglio regionale. De Caprio: “umanizzare cure è dovere etico”

“La clownterapia di supporto alle cure tradizionali migliora il benessere psicofisico dei pazienti delle strutture sanitarie, ma anche dei loro familiari. Per questo motivo ho firmato con convinzione la proposta di legge in materia“. Lo rende noto Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia e segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, tra i firmatari di “Promozione della Terapia del sorriso per l’umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della regione Calabria”, proposta di legge di iniziativa del presidente dell’assemblea Salvatore Cirillo e sottoscritta anche dai consiglieri regionali Angelo Brutto, Rosellina Madeo, Filomena Greco e Daniela Iiriti.

La Pdl sarà esaminata nel corso del prossimo consiglio regionale, in programma lunedì 5 ottobre alle 14, nell’aula Francesco Fortugno di Palazzo Campanella.

“L’umanizzazione delle cure rende meno gravosa la permanenza dei pazienti in struttura, ma soprattutto contribuisce alla loro guarigione – commenta ancora De Caprio –. Va dunque intesa come dovere etico. Il testo – prosegue – si pone l’obiettivo di promuovere questa pratica nei nostri ospedali, prevedendo linee guida di gestione e coordinamento degli enti del Terzo settore abilitati a svolgerla”, conclude De Caprio.