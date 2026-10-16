Calabria, produttori di kiwi in allarme per i blocchi stradali: a rischio il raccolto nella Piana di Gioia Tauro

La tutela delle produzioni agricole della Piana di Gioia Tauro e la continuità dei trasporti sono state al centro dell’incontro in Prefettura richiesto da Confagricoltura Reggio Calabria per rappresentare le preoccupazioni dei produttori agricoli in relazione ai blocchi autostradali. Alla riunione hanno partecipato Diego Suraci, direttore di Confagricoltura Reggio Calabria; Delia Leuzzi, vicepresidente; Luigi Scolaro, presidente della Sezione Ortofrutticola; e Girolamo Marchese, socio e produttore agricolo.

La delegazione ha evidenziato i rischi per i kiwicoltori della Piana, impegnati in una fase cruciale della raccolta, pur rispettando il diritto di chi manifesta per difendere la dignità del proprio lavoro e la sostenibilità economica delle loro imprese. I produttori, sottolineano infine, che trattandosi di prodotti deperibili, eventuali ritardi nel trasporto potrebbero compromettere la qualità del raccolto, la commercializzazione e il reddito delle aziende. Confagricoltura esprime un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto per la tempestività, la disponibilità e l’attenzione dimostrate, ricevendo prontamente la delegazione e ascoltando le istanze del comparto agricolo. Il Prefetto ha assicurato il presidio degli svincoli autostradali, in particolare quelli di Rosarno e Gioia Tauro, per favorire il transito dei mezzi che trasportano merci deperibili.

“È fondamentale coniugare il pieno rispetto del diritto a manifestare con la necessità di garantire la libera circolazione delle merci. I nostri produttori non possono rischiare di perdere il frutto di un’intera stagione a causa dei blocchi. Sarebbe un ulteriore penalizzazione per un territorio in cui l’agricoltura rappresenta una risorsa economica fondamentale“, dichiara Diego Suraci, direttore di Confagricoltura Reggio Calabria. Confagricoltura continuerà a seguire l’evoluzione della situazione, mantenendo il dialogo con le istituzioni per tutelare le aziende agricole e garantire la continuità della filiera produttiva.