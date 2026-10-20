Calabria, OrSA sostiene la protesta dei tir contro il caro carburante: “il Governo intervenga subito”

“L’OrSA Confederale Calabria, solidarizza con lo sciopero degli Autotrasportatori e dei Tir calabresi sostenendo apertamente, attraverso il proprio comparto dell’OrSA Marittimi, le ragioni dei lavoratori che stanno provocando disagi alla circolazione di persone e merci. Non si può rimanere insensibili di fronte a chi giornalmente si sottopone a durissimi sacrifici, privandosi dei beni primari e affettivi. Categorie come gli Autotrasportatori, come i Pescatori, come gli Agricoltori vedono tagliati sensibilmente i propri scarsi introiti a causa di un aumento esponenziale dei carburanti e questo non può essere più tollerato. Il Governo trovi la quadra per fare cessare questo iniquo stato di cose, applichi delle misure correttive e lo faccia al più presto, cambiando rotta anche sul piano delle scelte imposte da una Europa interessata soprattutto ad una guerra che non ci appartiene e che ci sta facendo pagare un conto smisurato e non dovuto”. Lo afferma in una nota il Segretario Generale Confederale OrSA Calabria, Vincenzo Rogolino.