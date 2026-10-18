Calabria, oltre 600 mila euro per restaurare chiese ed edifici storici: Salvini firma il decreto, 7 interventi finanziati. L’elenco dei siti scelti

Oltre 603mila euro per sette interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio storico e degli edifici di culto in Calabria. È quanto prevede il nuovo decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che destina risorse a diversi comuni della regione per la tutela e la valorizzazione di immobili di interesse storico, religioso e collettivo. A comunicarlo è una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che illustra la distribuzione dei finanziamenti tra le province calabresi. Gli interventi riguardano in particolare chiese, edifici religiosi e un cimitero comunale, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione di strutture che rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali. Le risorse sono indirizzate anche ai piccoli centri, dove la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico assume un ruolo importante per la tutela dell’identità e delle tradizioni del territorio.

Finanziamenti alle chiese del Catanzarese: fondi per Sellia Marina, Soveria Simeri e Girifalco

Una parte significativa delle risorse previste dal decreto riguarda il territorio della provincia di Catanzaro, con finanziamenti destinati al recupero di diversi edifici religiosi. In particolare, sono stati stanziati 110mila euro per la Madonna del Carmine a Sellia Marina, mentre altri 100mila euro sono destinati alla Chiesa dell’Addolorata di Soveria Simeri. Per le chiese di Girifalco è previsto un finanziamento di 80mila euro, nell’ambito degli interventi finalizzati alla conservazione e alla riqualificazione del patrimonio di culto. Si tratta di risorse destinate a strutture legate alla storia e alle tradizioni delle rispettive comunità, la cui valorizzazione rientra nel programma di investimenti previsto dal provvedimento ministeriale. Il decreto punta così a sostenere il recupero di edifici che, oltre alla funzione religiosa, rappresentano elementi significativi del patrimonio architettonico e culturale dei centri calabresi.

Interventi anche a Simbario, Squillace e nel Reggino

Il piano di finanziamenti interessa anche altri territori della Calabria. Per Simbario, nel Vibonese, sono previsti 80mila euro, mentre un contributo di 93.500 euro è destinato al Cimitero comunale di Squillace, nel Catanzarese. A questi si aggiungono due interventi nel territorio della provincia di Reggio Calabria, per i quali sono stati stanziati 70mila euro ciascuno, per un totale di 140mila euro. Complessivamente, le risorse indicate dal Ministero ammontano a 603.500 euro, distribuite tra sette interventi. La nota ministeriale non specifica le località e gli edifici interessati dai due finanziamenti nel Reggino, né fornisce ulteriori dettagli sulle opere previste per ciascuna struttura. L’obiettivo generale del provvedimento è comunque quello di sostenere la conservazione e la riqualificazione di immobili che rivestono un’importanza storica e sociale per le comunità nelle quali si trovano.

Salvini: investire nei piccoli centri per tutelare storia e identità dei territori

Il decreto si inserisce nell’attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata alla salvaguardia del patrimonio storico e religioso, con particolare attenzione ai comuni di dimensioni più contenute. Secondo quanto evidenziato nella comunicazione del MIT, per il ministro Matteo Salvini tutelare le radici dei territori significa anche destinare investimenti ai piccoli centri, contribuendo a preservarne la storia e l’identità. I finanziamenti annunciati rappresentano quindi un sostegno agli interventi di recupero di edifici legati alla memoria collettiva e alle tradizioni locali, con ricadute sulla conservazione del patrimonio storico e culturale calabrese. Con la firma del decreto vengono così destinate nuove risorse alla Calabria, attraverso sette progetti che coinvolgono diverse aree della regione e che mirano alla valorizzazione di luoghi significativi per la vita delle comunità.