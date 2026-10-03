Calabria, oltre 59 milioni per l’acquedotto Sila Greca: lavori strategici per 47 Comuni del Cosentino

Oltre 59 milioni di euro dal MIT per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’acquedotto Sila Greca. Considerando anche il cofinanziamento del beneficiario, il valore complessivo dell’intervento supera 73 milioni di euro. L’opera riguarda l’ammodernamento delle infrastrutture e la stabilizzazione dell’adduzione idrica del sistema Sila Greca e rappresenta il primo di quattro interventi programmati sul più ampio sistema Abatemarco-Bufalo-Sila Greca, infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento idropotabile di 47 comuni della provincia di Cosenza.

Il sistema comprende anche l’impianto di potabilizzazione del Trionto, a Longobucco, che assicura una parte rilevante dell’acqua destinata a numerosi comuni della Sila Greca. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rimarcato l’importanza del traguardo raggiunto in tempi particolarmente rapidi e di un investimento che interviene su una delle infrastrutture idriche strategiche del Cosentino e punta a dare maggiore stabilità e continuità all’approvvigionamento di decine di comuni. Le risorse rientrano nel Fondo idrico PNRR, la cui intera dotazione è stata assegnata dal MIT insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi. Così una nota del MIT.