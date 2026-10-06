Calabria, Occhiuto sull’Intelligenza artificiale: “non si può arrestare, può diventare un grande volano di produttività”

“L’Intelligenza artificiale non si può arrestare. Mi sembra che nel dibattito pubblico si parli troppo spesso solo dei problemi che vanno pure affrontati, governati, ma si parla poco delle opportunità, che invece vanno cavalcate con decisioni politiche lungimiranti”. Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo presso l’Università della Calabria all’evento “Calabria innovativa – Dalla tradizione all’IA, la sfida per il futuro“, iniziativa promossa dall’ANSA in collaborazione con l’Unical e in partnership con Altrama. “L’IA può essere un grande volano di aumento della produttività“, ha spiegato Occhiuto.